恐怖陸化學博士生在美毒害鄰居 開庭時「已遭遣返」竟沒受懲罰

面對惡鄰，美國佛羅里達州一名大陸留學生李旭明（Xuming Li）竟憑藉自身化學博士專業，對樓上住客投毒，事件近期爆出後震驚海內外。美國法院近日開庭審理這件案件，卻意外發現李旭明已被驅逐出境、遣返回大陸，沒能為下毒行為本身負責並接受懲罰。

綜合上海廣播電視台、自由亞洲電台報導，美國法院近日開庭審理此案，才發現李旭明已遭移民局驅逐出境。由於他未能出席預定的聽證會，法官並正式對他發出逮捕令。

這件事件在今年8月由媒體廣泛報導，而事件起因在2022年6月，李旭明當時持學生簽證到美國攻讀博士學位，他的公寓樓上搬來阿卜杜拉（Umar Abdullah）與懷孕妻子，但搬入後不久，李旭明就時常抱怨聽到他們家馬桶座圈移動的聲音，導致自己睡不好覺，並要求晚上11時後放輕腳步和別移動家具。

雙方透過短信爭執了一段時間之後，阿布杜拉一家三口開始無故出現頭暈和嘔吐的現象，一歲的女兒更常常雙眼充滿淚水，但明明沒有在哭，於是在家門口安裝防盜鏡頭，才發現李旭明透過門縫以針筒注射化學物質。

李旭明隨即被捕，他被控非法持有危險管制藥品、盜竊等重罪。經警方測試，他使用的液體化學劑含有美沙酮（methadone）和氫可酮（hydrocodone），皆為鴉片類藥品。

李旭明而後獲保釋放，他原需要面對檢方的控罪，以及來自阿布杜拉與公寓樓的提告，出庭時間定在12月5日，但目前已遭美國遣返回大陸。