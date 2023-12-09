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陸專家：美試圖擴大對台網安合作 為台海局勢帶來新風險

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
參眾兩院2024財政年度國防授權法案要求國防部為台灣制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫，以提升台灣戰力。（路透）
參眾兩院2024財政年度國防授權法案要求國防部為台灣制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫，以提升台灣戰力。（路透）

美國國會參眾兩院軍事委員會在華府時間7日公布2024財年國防授權法案的協調版本，其中包含多項涉華內容，例如加強與台灣的軍事合作、採取措施對抗中國影響力等。大陸《環球時報》報導，大陸美國問題專家呂祥對《環球時報》表示，這份草案在強化「印太戰略」和繼續「武裝台灣」方面展現出比較明顯的對抗性，顯示美國依然在推進自己的對華戰略。

依據2024財年國防授權法案協調版本，美國國會要求國防部長在徵得國務卿同意、並與台灣當局有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計劃。另並要求國防部長在國務卿同意下，尋求與台灣當局適當官員接觸，擴大美台軍事網路安全合作。

香港《南華早報》說，這是美國國防授權法案首次呼籲與台灣進行網路安全合作，以「保護軍事網路、基礎設施和系統」。

呂祥對此表示，美方如今試圖擴大在網路安全領域的對台合作，這可能為台海局勢帶來新的風險。

但環時引述《南華早報》認為，與上一個財年的國防授權法案相比，7日公佈的草案在「保衛台灣」方面的新內容相對較少，並且依然避免明確挑戰一個中國原則。

針對中國的基礎設施投資、在中東等地區的影響力，草案要求提交大量相關報告。《華爾街日報》說，草案要求資助美國與太平洋地區盟友保持密切關係的舉措，並開展軍事演習以展示美國實力。

對於上述舉措，呂祥表示，AUKUS雖然一直進行偽裝，但其實質是一個「武器計劃」，其明顯違背了《不擴散核武器條約》。隨著中美軍方恢復一定交流，預計中方將繼續向美國表達對此事的關切。另外，草案不僅涉及對地區海域的感知、偵察內容，還顯示計劃繼續加強軍事演習，這對整個亞太地區而言都增加了更多不安定因素。

美國 國防授權法案 網路

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