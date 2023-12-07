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穆迪調降債務評級 香港、澳門政府齊發聲：不認同

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
信評機構近日調降大陸、香港、澳門評級展望，遭到陸港澳政府發聲反對。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）
信評機構近日調降大陸、香港、澳門評級展望，遭到陸港澳政府發聲反對。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）

國際知名信評機構穆迪近日將大陸、香港、澳門的評級展望由「穩定」向下調整為「負面」，引發陸港澳不滿，澳門政府指出，不認同調降，強調澳門政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行的資產素質及資本水平保持良好。

澳門金融管理局6日深夜發文指出，隨著澳門與鄰近地區和世界各地全面恢復人員往來，加上旅遊業接待能力逐漸恢復常態，外部需求回升帶動澳門經濟穩步復甦，2023年首三季澳門本地生產總值按年實質增長77.7%。

文章強調，澳門特區政府將延續一系列旅遊推廣和宣導活動，加上博彩承批公司有序推進非博彩項目的投資計劃，有效提高澳門的國際競爭力。

官方還指出在經濟調整期仍堅守審慎的財政管理，充裕的財政和外匯儲備，讓澳門特區應對及抵禦外圍風險的能力較強。「特區政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行的資產素質及資本水平保持良好」。

此前，大陸財政部已經發文就穆迪調降一事表示「感到失望」，並指穆迪對大陸經濟增長前景、財政可持續性等擔憂「是沒有必要的」，亦提到各級政府債務61兆人民幣，占GDP比例低於國際警戒線。

而大陸發改委也在6日就宏觀經濟與民營經濟發表兩篇「答記者問」，雖未點名係針對穆迪下調評級，但回應的意味相當明顯。除重申上述內容外，官方更提及大陸宏觀指標表現好、具有多項優勢以及「較大的宏觀調控政策空間」。

至於港府亦於6日指出，不認同穆迪將香港信用評級展望調低的決定。並指出「不認同穆迪以香港信用狀況與內地緊密相連，以及內地發展可能帶來潛在的負面影響為由」，而將香港信用評級展望調低至「負面」。

港府還表示，穆迪對香港的高度自治、政府和司法機構、「香港國安法」的實施、完善選舉制度等「作出不公的指責」，強調大陸中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。

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