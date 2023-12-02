快訊

綠營鐵票倉多難選？韓國瑜再爆金句：沒女友叫寂寞 沒選票是落寞

沒充電站…特斯拉車主「1招土炮」解決 台電搖頭說不行

500趴2023／「500趴」周六吸5萬人次創高峰 把握周日揪友來開趴

美國會將取消香港享有的經貿特權 港官指是黎智英家人推動

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
美國國會將取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。圖為香港維多利亞港。（中通社）
美國國會將取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。圖為香港維多利亞港。（中通社）

美國眾議院外交事務委員會通過「香港經濟貿易辦事處認證法案」，要求確認香港不再享有高度自治，應取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。港府官員和說與事實不符，香港行政會議召集人說與黎智英被控國安案有關。

港府商務及經濟發展局局長丘應樺說，相關的指控與事實不符，強調香港十四個經貿辦一直按照一貫的做法，在商貿、文化、教育等各方面，與當地政府、智庫、民間團體溝通，希望做好兩地的工作，並沒有違反規定，任何無理的指控都是不能接受。

丘應樺又稱，美國對香港的貿易順差過去十年超過二千八百多億美元，目前在香港投資的美國企業多達一千二百間，如果事情發展到極端情況，令兩地政府失去官方對口，相信其他民間及商業組織都能發揮作用，但情況仍是非常不理想，希望美國政府慎重考慮，作出明智決定，不要做損人不利己的事，影響雙方的商貿關係。

香港行政會議召集人葉劉淑儀稱，美國國會議員不了解一國兩制，相信法案背後是有海外反華份子推動，基於政治目的誹謗特區。她相信壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案即將開審，黎智英親屬在當地不斷遊說國會傷害香港，白宮不應批准相關法案。

香港特首李家超星期六也說，現在香港經濟面對不同挑戰，香港是開放型經濟體，環球經濟欠佳之下，一定會受外在因素影響，不能獨善其身，但香港仍有很多優勢，包括港人的DNA不變，還有國家給予的優勢等。

李家超說香港面對困難和挑戰，有時行前三步會退後兩步，但認為這是很正常的現象，每個地方都是一樣，但當退步時不應妄自菲薄、不要自我「柴台」、不要自我唱衰，亦不要因自身優勢而自以為是。

他還說，香港的國際金融中心地位居於世界前列，今年十月底的證券市場市價總值，按年升17%，香港政府會有不同短中長期措施，包括增加股票市場流動性、減少極端天氣對股票市場的影響等，未來會一一落實。他亦計劃到歐洲開拓商機，加強區域合作，相信在不同舉措相輔相成下，一定能令香港經濟動力盡快恢復。

香港特首 美國

延伸閱讀

外資撤、股市跌 香港成國際金融中心遺址？大陸熱議

港首輛雙層氫能巴士最快下月載客 初期行走九龍線

港「高才通」上路10月 愛情攻勢留人才

10外國主教促釋黎智英 港府斥顛倒是非 干預獨立審判權

相關新聞

美眾議院要求撤銷香港經貿辦特權 港官員：損人不利己

美國眾議院外交事務委員會日前通過一項法案，要求拜登政府撤銷香港經貿辦特定的特權和豁免。香港商務及經濟發展局局長丘應樺2日...

陸六國免簽政策首日入境人數增12.5% 法國增52.31%最多

大陸12月起擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國試行一年單方面免簽政策。大陸國家移...

王毅訪越南會見黨政高官 未提及習近平訪越事宜

中國外長王毅1日先後在河內會見越共總書記阮富仲、越南國家主席武文賞等黨政高官，強調越南是中國周邊外交的優先方向。但據官方...

中美航天合作可望解凍？ NASA做1件事 想要嫦5採集的月壤

受阻於美國國會2011年通過的「沃爾夫條款」，中美官方航天合作長期處於「冷凍」狀態。香港南華早報1日披露，NASA在日前...

王毅會見越共對外部部長：各領域合作將迎來新高潮

據大陸外交部網站消息，當地時間2日，中共中央外辦主任王毅在河內會見越共中央對外部部長黎懷忠（Le Hoai Trung）...

南海緊張 習近平令中國海警加強執法 釋「護主權」信號

中國國家主席習近平在視察武警海警總隊東海海區指揮部時，要求提高海上維權執法能力，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動，堅決捍衛領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。