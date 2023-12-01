北京清華學者：季辛吉希望中美能談出一份新「上海公報」

北京清華大學戰略與安全研究中心副主任肖茜為大陸《澎湃新聞》以特約撰稿人身為為其「外交學人」欄目撰寫文章，今天刊出一篇專稿稱，她與季辛吉的最後一次會面，季辛吉希望中美能在未來十年談出一份新的「上海公報」。

專稿中稱，2023年10月，「中美民間對話－我們的故事，我們的理念」在紐約花旗銀行總部舉行。對話由北京清華大學戰略與安全研究中心和美國對華關係全國委員會聯合舉辦，旨在自下而上為已經冰封三年之久的中美關係打開溝通與交流的管道。對話結束後，中國代表團主要成員在朱民團長的帶領下，前往美國前國務卿季辛吉博士的辦公室拜訪季辛吉老先生。

文章稱，整個會面長達一個小時，季辛吉圍繞著中美關係、中東問題和人工智慧發表了觀點，也耐心回答了團員的提問。在中東問題上，季辛吉說，如果美中兩國先前有著密切的聯繫與溝通，經常交流國際局勢，雙方就會對當前巴以衝突有所準備。他強調，無論兩國之間有多大的矛盾，都需要時時刻刻想到要對世界和平負責，而這需要超越美中雙方自己的利益。

關於中美關係，專稿中稱，季辛吉對當時還未登場的中美領導人在舊金山的會晤充滿期待，並讚賞兩國領導人為穩定當今最重要雙邊關係和重建信任所展現的政治領導力。

季辛吉強調，美中兩國應成為合作夥伴，雖然他和許多人的觀點都不一樣，但他也注意到美國政府正在一點一點地往這個方向努力。最後他語重心長地說，如果中美兩國能在未來10年談出一份新的「上海公報」，如果兩國能在未來10年實現這一目標，將成就兩個偉大的國家。

專稿中稱，就在他們和季辛吉見面的前一天，他出席了美中關係全國委員會的年度晚宴，晚宴為表彰他為中美關係發展所做的卓越貢獻而向他頒獎。當他接受頒獎時，全場嘉賓報以持久熱烈的掌聲。而季辛吉在他長達10分鐘的致辭中說道，「我一生中一半時間都在為美中關係工作。」