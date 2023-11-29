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中共中聯部長：無意另起爐灶建以中國為中心的國際秩序

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中聯部長劉建超（右）近日訪問澳洲，強調大陸無意另起爐灶建以中國為中心的國際秩序。（圖／取自中共中聯部官網）
中共中聯部長劉建超（右）近日訪問澳洲，強調大陸無意另起爐灶建以中國為中心的國際秩序。（圖／取自中共中聯部官網）

中共中聯部長劉建超近日訪問澳洲，他在雪梨科技大學澳中關係研究院發表的演講中強調，北京「無意另起爐灶建立所謂以中國為中心的國際秩序」，並指與太平洋島國合作坦坦蕩蕩，「不尋求任何排他性權利」。

根據中聯部網站，劉建超28日在雪梨科大澳中關係研究院發表演講指出，「中國是現行國際秩序的受益者和維護者，無意另起爐灶建立所謂以中國為中心的國際秩序」。

他並提到，大陸與太平洋島國的合作是發展合作，「坦坦蕩蕩，不附加任何政治條件，不干涉太平洋島國內政，不尋求任何排他性權利」。他重申大陸願同澳方一道，共同維護亞太地區和平穩定，共同應對包括氣候變化在內的各種全球性挑戰。

劉建超29日還分別與澳洲外長黃英賢、澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）、澳洲外交貿易部秘書長安思捷（Jan Adams）及多位澳洲政黨領袖會見。

他向黃英賢指出，中澳同處亞太地區，同為具有世界影響力的大國，「我們應更多從地區和全球角度看待中澳關係，共同為促進地區和世界發展貢獻力量。中方願與澳方開展更多三方、多方合作，支持南太平洋島國增強發展韌性，在開放包容中維護亞太地區和平穩定，共同應對氣候變化等全球性挑戰」。

劉建超向安思捷提到，中澳之間沒有歷史積怨和根本利益衝突，雙方要客觀、冷靜、友善地看待對方，「認清中澳是夥伴不是對手，認清對方的發展是自己的機遇而不是威脅」，本著互尊、互信、互諒的精神加強對話，增進理解，妥善管控分歧，確保中澳關係持續健康穩定向前發展。

他還向法瑞爾表明，經貿關係是中澳關係的核心內容之一，中澳經貿合作的意義也遠遠超出雙邊層面。他強調，大陸願同澳方加強經貿、旅遊等各領域合作，歡迎澳企業繼續赴陸投資興業，也希望澳方為大陸投資提供更好的條件和環境。

根據澳洲媒體ABC的報導，這次劉建超訪澳或將討論大陸領導人明年訪澳行程。

而報導還指出，劉建超在雪梨科技大學時，就共軍與澳軍近日在東海相遇事件回應指，澳洲海軍艦艇在大陸附近海域必須「謹慎行事」。他強調，大陸在東海有其利益，「我們必須對該地區的軍事存在進行某種分析和判斷」。

劉建超提到，雙方軍隊之間的小事如果處理不當，有可能升級並損害兩國關係，他呼籲雙方進行任何形式的預先磋商或通知，以防發生誤解。

澳洲 雪梨 北京

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