陸黴漿菌案例增 世衛要求給資訊

中國大陸肺炎黴漿菌案例愈來愈多，以北方地區最嚴重，中國國家衛生健康委員會日前公開說明，除了黴漿菌，還有多種呼吸道疾病交織疊加流行，但未明確提出病原為何？世界衛生組織（ＷＨＯ）前天罕見要求陸方提供資訊；疾管署副署長羅一鈞表示，大陸官方資料僅有流感病例增加資訊，我將持續關注，有無新興傳染病原。

世衛組織前天公布大陸疫情最新報告，大陸的肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）、腺病毒感染者近期呈現上升趨勢，大陸官方也公布，北方省份的流感疫情連續五周上升，門急診類流感疾病的占比，與過去三年相比，高出二點五倍。各類感染性疾病爆發，衛健委說明是與新冠疫情解封增加接觸，以及免疫負債所致。

羅一鈞表示，陸官方僅口頭說明，類流感疫情有二成是Ｈ３Ｎ２的流感病毒，其餘增加的病例數，並沒有揭露是何種病原體引起。

目前已知大陸流行的病毒或細菌類型，如黴漿菌、流感、ＲＳＶ、腺病毒等，在台灣都已存在，因此疾管署沒有對大陸設下旅遊限制。若大陸出現「新興傳染病病原」將針對雙方交流採取管制措施。