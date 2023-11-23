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習近平否認「對台動武時間表」 陸委會：認知作戰到此為止

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平否認了2027、2035年對台動武計畫，陸委會副主委兼發言人詹志宏23日表示，這代表有關這個攻台時間點的認知作戰可以到此為止。（記者陳宥菘／攝影）
大陸國家主席習近平否認了2027、2035年對台動武計畫，陸委會副主委兼發言人詹志宏23日表示，這代表有關這個攻台時間點的認知作戰可以到此為止。（記者陳宥菘／攝影）

中國大陸國家主席習近平上周在中美元首會晤期間，親自否認了2027、2035年對台動武計畫，陸委會副主委兼發言人詹志宏23日表示，過去我方曾認為這些攻台時間節點是「認知作戰」的說法，如今將不必繼續爭論。但他強調，習近平也提到了動武條件，「中共沒有放棄對台動武念頭之前，我們持續強化防衛能量是正確且必要的」。

上周中美元首舊金山峰會重點談及台灣問題，據白宮官員轉述，習近平在會中否認中共打算在2027、2035年對台動武，稱「沒人跟我說過這事」。習近平表示了北京和平統一的傾向，但也緊接著提到對台動武的條件。

陸委會23日召開例行記者會，詹志宏表示，在「拜習會」後可以發覺，美中都表達出台海能夠維持和平的意象，但也各自表達了對台海情勢的主張。而這可具體說明，台海局勢發展已是國際間共同關注的議題，大家都表達出台海維持現狀、和平，符合各國利益。

至於習近平否認未來幾年會對台動武，能否視為對台灣釋出善意？詹志宏回應，過去我方曾認為2027、2035年對台動武屬於認知作戰的說法，如今習近平的表態，可視為「這個認知作戰議題到此為止」。

詹志宏緊接著提到，習近平也有向美方提到對台動武條件，他強調，「事實證明，在中共沒有放棄對台動武的念頭之前，我們持續強化自我防衛的能量是絕對正確且必要的」。

副總統、民進黨總統參選人賴清德日前將習近平否認對台動武時間表解讀為，打臉國民黨操弄的戰爭謊言，遭國台辦發言人陳斌華反批是企圖洗白其「戰爭製造者」形象。詹志宏今在記者會上回應稱，誰會在台海製造戰爭，「我相信只有一個國家，就是中共當局」。

他說，中共從東海、台海到南海，都一再跟周邊國家發生軍事衝突。他並稱，拜習會上，美國總統拜登之所以主動要求中共不要介入台灣總統大選，也不要用武力方式改變台海現狀，「也是再一次確認，中共是在此區（台海）可能的戰爭製造者」。

詹志宏強調，蔡英文總統所提「和平是兩岸關係唯一選項」的立場不會改變，我方也會盡一切的可能去防止軍事衝突的可能性。

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