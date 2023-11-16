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習近平闡明中方立場 陸外長王毅：要求美國支持中國和平統一

聯合報／ 大陸中心／即時報導
據大陸外長王毅轉述，大陸國家主席習近平在與美國總統拜登會晤時，要求美國支持中國的和平統一。（法新社）
據大陸外長王毅轉述，大陸國家主席習近平在與美國總統拜登會晤時，要求美國支持中國的和平統一。（法新社）

針對此次拜習會，大陸外長王毅表示，大陸國家主席習近平詳細闡明了中方的原則立場，要求美方恪守一個中國原則，反對台灣獨立，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。

根據大陸官方發布的消息，習近平在與美國總統拜登會面時指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在峇里島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將不支持台獨的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。王毅並稱，「中國終將統一，也必然統一」。

大陸外交部隨後於16日中午發布新聞稿，提及王毅針對拜習會涉及台灣問題的部分進一步做出前述表示。

美國之音則報導，在白宮有關拜習峰會的聲明中，就台灣議題，拜登強調，美國的一個中國政策沒有改變，而且歷屆行政當局幾十年來都是一貫的。

拜登重申，美國反對任何一方單方面改變現狀，美方期待海峽兩岸的分歧通過和平手段解決，台灣海峽的和平穩定關乎世界利益。他呼籲中華人民共和國在台灣海峽及周圍採取軍事行動時保持克制。

APEC 拜習會 王毅 拜登 美國 習近平 台獨

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