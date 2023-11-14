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美國商務部：雷蒙多與王文濤將於APEC期間會面

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右）8月28日在北京與來美國商務部長雷蒙多（左）舉行會談。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部部長王文濤（右）8月28日在北京與來美國商務部長雷蒙多（左）舉行會談。（圖／取自大陸商務部網站）

亞太經濟合作組織（APEC）會議將在美國舊金山舉行期間，除美國總統拜登將與大陸國家主席習近平會面，兩國商務部長也將會晤。美國商務部確認，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），將於APEC本周領導人會議期間，與大陸商務部長王文濤會面。

路透報導，商務部未有提及有關會面細節。預期出席APEC部長級會議的雷蒙多，12日接受CNN訪問時首度披露，將於APEC年會期間與王文濤會面的消息。這將是雷蒙多與王文濤過去半年內第三度會面。

她表示，現在是美中關係「降溫」的時候了。她補充說，她不會「粉飾一切，也不會假裝這不是一場偉大的競爭，而是要直接、誠實，並且負責任地管理這種關係。」

在雷蒙多與王文濤的會面前，美國財政部長葉倫上周與大陸國務院副總理何立峰會面，雙方同意「加強溝通」。

雷蒙多與中方涉及的議題，可能比葉倫更多困難，因商務部負責監督美國對先進半導體和晶片製造設備，以及其他可能具有軍事應用的敏感技術的有爭議的出口管制。她表示，對於這些問題「沒有任何談判」。

8月下旬訪問北京期間，雷蒙多也曾與王文濤舉行會談，雙方同意就出口管制問題進行對話，以避免對這些措施產生誤解。

她還表示，在是次訪問期間，美國企業告訴她，大陸對美國企業來說正變得「無法投資」。她在CNN重複了這一評論，並列舉了大陸新的反間諜法、不可預測的法規以及政府對美國公司的突襲搜查。

美國 APEC 美國商務部

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