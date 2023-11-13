兩岸團客為何限額？ 邱太三：因為交通部有壓力

兩岸團客開放議題，近期持續成為各界關注焦點，而陸委會主委邱太三坦承，會對兩岸團客限額，是因為國人「都跑到國外旅遊」，特別是日本、東南亞，「交通部當然會有壓力」。在兩岸雙方對等互惠的政策要求下，政府是按2019年陸客來台的總數為基準計算出如今政策上的限額。

立法院第10屆第8期內政委員會第10次全體會議13日上午舉行，朝野攻防焦點之一是兩岸團客議題。國民黨立委李德維質疑，交通部已公布明年3月解除禁團令，但陸委會說只是「規劃方向」。邱太三應詢指，「兩者都對」。

李德維旋即回應，「這樣講業者就瘋了」，因為早已開始規劃。他並說，陸委會預算報告提到團客每天限額兩千人，這與媒體上看到的完全不同。邱太三則回應指，陸委會「完全沒有寫錯」，「我們完全尊重雙方對等互惠，2015年大陸400萬人次陸客到台灣，2019年8月1日先禁止自由行、2019年人數控制到只剩187萬。所以我們用187萬去算每天可以多少」。（註：根據交通部統計，2019年陸客團進團出旅客85萬8,551人次，平均每日2,350人次）

他強調，「國人都跑到國外旅遊，交通部當然會有壓力，所以基於互惠原則，我們也認為2,000人」。官方也擔心「萬一他（陸方）還是不過來，我們國旅又全部跑出去，特別是日本、東南亞。這是在國安高層做綜合考量中各部會都會提出考量跟質疑」。

邱太三表示，如果老共都一直不要，我們就按照自己規劃的方向跟時程。「講白了，明年如果民進黨又獲勝了，你認為老共會開放嗎？我看我們也沒那麼樂觀，所以我們會按照自己的政府思考去做。」

至於金門縣立委陳玉珍關注「陸客自由行金馬先行」，表示只要邱太三一宣布同意這個政策宣示，她馬上會解凍預算，邱太三則提到，「我們一定會盡全力努力」，陳玉珍補充「你不要管大陸部分，大陸我會協助溝通」。

但邱太三仍未予以政策宣示，僅表示要彙整金馬等意見後向給上層做說明，由相關機關提出觀點再做討論。他強調，目前已跟金門縣府等溝通過，對這個政策「沒人反對，問題在相關機制，這不是只有單純政策支持，還要有配套、細節問題」。

邱太三指出，如果對岸不要我們最後還是有自己的方案，「如果還是民進黨執政，我們預期機率不高，但我們會有自己作法」，他強調要做對得起國家人民的政策，但他否認開放金馬自由行是傷害國家與人民。此外對小三通航班增加的提議，邱太三表示同意。

在審查預算階段，面對陳玉珍一再追問，邱太三失去以往的平和，鬆口反駁道，「我幹嘛要熱臉貼冷屁股？我8月24日已經宣布了（團客方案未獲陸方回應）」。而連江縣立委陳雪生表示，自己到大陸跟國台辦主任宋濤也表達過團客對等開放的建議，「他（宋濤）說如果我放你們台灣不放怎麼辦，我說我負責」。