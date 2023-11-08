港媒：美國記者出書揭露 黃之鋒曾尋求美庇護遭拒絕

美國記者最新出版的書籍披露，香港眾志前秘書長黃之鋒，曾在2020年「港版國安法」通過當天早上，前往美國駐港總領事館，與美國外交官定期會面尾聲時提出希望能夠進入對面的美國總領館尋求庇護，但遭到美國拒絕。美國國務院曾探討數個方案，但最後認為都不可能，也沒有把決定通知黃之鋒。

港媒香港01在8日報導，兩名曾駐港的美國記者在以2019年反送中運動為主軸的新書《Among the Braves》（勇者之中）中披露上述內容。這兩位記者分別是曾駐港的《華盛頓郵報》及《大西洋》雜誌的Shibani Mahtani及Timothy McLaughlin。

兩位作者透露，香港於2020年6月30日通過並實施「港版國安法」，目前在獄中的黃之鋒在法例通過前的當天早上，在花園道美國駐港總領事館聖約翰大廈辦公室，與兩名美國外交官定期會面。黃在會面尾聲說：「我不想走……我想入美國領事館」（I want to go to the US consulate）。但因美國法律規定不能在美國本土外申請政治庇護，美國外交官當時沒有答應，黃只可留在聖約翰大廈，不過，聖約翰大廈的辦公室不享有領事保護。

同時，黃之鋒透過在華盛頓的前眾志成員敖卓軒，分別向時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等發信息，要求美國提供政治庇護。書中引述2020年7月1日、即「港版國安法」生效翌日，以黃之鋒署名發給龐培歐的電郵，顯示黃之鋒聲稱若繼續留港會有危險，會成為被捕目標，期望獲美方政治庇護。

就美國政府的決策方面，由於當時美國已準備關閉大陸駐休士頓總領事館，因而擔憂若允許黃之鋒進入香港總領館，會導致美國駐港總領事館亦遭關閉。美方甚至曾經考慮秘密將黃之鋒帶離香港，但只能經水路向台灣海峽或南逃菲律賓，擔心經過大陸水域時被陸方截獲，可能演變成國際事件而作罷。最後美國國務院拍板兩個選項都不可能，但也沒有把決定通知黃之鋒。

中共官媒環球時報曾在美國決定關閉大陸駐休士頓總領館後指出，「中國沒有一個駐美領館像美國駐港澳總領館那樣有幾千名外交官和僱員，美國把駐港澳總領館當成了一個對華實施各種攻擊的堡壘已經不是什麼秘密，美國休要賊喊捉賊」。

公開資料顯示，美國2020年曾因執行「港版國安法」、破壞香港自治等原因，宣布制裁時任香港特首林鄭月娥、時任保安局長、現任香港特首李家超等人，後續還制裁14位大陸全國人大常委會副委員長，但是接納港人的情況較為緊縮。首位獲得美國發放政治庇護身分的香港社運人士，是2021年9月得到許可的許穎婷，除此之外，相關公開的案例並不多見。