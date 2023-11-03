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宋濤：兩岸面臨和平與戰爭的選擇

聯合報／ 特派記者陳政錄／昆明報導
大陸國台辦主任宋濤表示， 當前兩岸關係正面臨「和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條路，兩種前景的選擇」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤表示， 當前兩岸關係正面臨「和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條路，兩種前景的選擇」。記者陳政錄／攝影

明年總統大選將至，大陸國台辦主任宋濤昨天表示，當前兩岸關係正面臨「和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條路，兩種前景的選擇」，希望大家以對歷史、對同胞負責的態度，堅守民族大義，堅持「九二共識」，反對「台獨」，在關鍵時刻做出正確的選擇，為維護兩岸和平深化融合發展匯聚每一份的力量。

第十一屆雲台會昨天在昆明啟動，宋濤致詞時表示，中共總書記習近平強調，實現祖國完全統一是民心所向，時代潮流，歷史必然是任何勢力都阻擋不了的。只有推動兩岸關係重回和平發展的正軌，才能鞏固兩岸融合發展全面深化的良好趨勢，才能發揮兩岸經濟合作互利雙贏的最大潛能。

宋濤還表示，民進黨當局以「依美謀獨」主張脫鉤，是台海和平穩定的最大威脅，如果任由其謀獨挑釁，只會把台灣帶入危險境地。

對於本屆雲台會，宋濤說，大陸將持續的落實同等待遇，優化營商環境，支持台胞台企共享、高品質共建「一帶一路」、ＲＣＥＰ的全面實施等重大機遇，協助推動台胞台企融入新發展格局。他說，大陸始終支持台商台企到大陸來投資興業，願意為台商台企在新格局中的新發展創造更好的條件。

他說，隨「中國式現代化」全面推進、制度行開放全面深化，大陸市場開闊、人才科技要素聚集等，將為台商台企在大陸的發展，提供更為廣闊的空間和更豐富的機會。大陸將持續展現尊重、關懷造福台灣同胞的誠意善意，率先落實與台灣同胞分享發展機遇的莊嚴承諾，持續完善惠及台胞台企的政策措施，依法保護台商台企正當的合法權益。

雲南省委書記王寧、國民黨秘書長黃健庭、大陸全國台企聯總會長李政宏均出席開幕式並致詞。

宋濤 台商 格局

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