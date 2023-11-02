李克強今火化 北京市民沿街淚送高喊「總理一路走好」

大陸前國務院總理李克強10月27日在上海猝逝，而後遺體運至北京，2日舉行告別式。社交平台上的影片顯示，從長安大街至在八寶山公墓外，有不少民眾沿街為其送行，並高喊「總理，一路走好」、「我們想念你」、「總理辛苦了」。告別式場景也在網上披露，李克強遺體戴著眼鏡，身上覆蓋中共黨旗。

據自由亞洲電台報導，李克強的告別式2日上午於北京八寶山革命公墓舉行。李克強靈堂氣氛肅穆哀戚。現場照片顯示，李克強身穿西裝、帶著眼鏡，遺體覆蓋中共黨旗，遺體周圍佈滿鮮花。

這與中共前總書記江澤民2022年底告別式、前總理李鵬2019年7月告別式的模樣類似。

截至目前，中共官媒尚未披露李克強告別式的現場訊息，以及有哪些黨政高層參加。社交平台「X」目前流傳的2日告別式會場照片，也罕有高級領導人的身影。

此前江澤民2022年12月的告別式上，中共官媒新華社指出，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民送別。

告別室內擺放著習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體、首都各界群眾敬獻的花圈。

不過2019年另一前總理李鵬的告別式上，高層出席狀況曾受到不少矚目。當時官媒新華社、央視新聞報導，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等7名政治局常委及大陸國家副主席王岐山，都前往會場鞠躬致意，並慰問李鵬家屬。

江澤民也在隨從攙扶下出席致意，不過另一前總書記胡錦濤則是「在外地送花圈，對李鵬同志逝世表示哀悼」。

法廣網當時指出，李鵬的同僚與前政治局常委級別的退休高層，包含朱鎔基、溫家寶、李瑞環、李嵐清、曾慶紅、吳邦國、曾慶林、賈慶林等人都沒有出席。而劉雲山、張高麗也沒有送花圈。