李克強遺體今火化 北京天安門廣場已降半旗誌哀

大陸國務院前總理李克強因突發心臟病，2023年10月27日零時10分在上海逝世，享年68歲。其遺體已於10月27日由專機從上海護送至北京，將於2日在北京火化。根據新華社8時發布的新聞相片，北京天安門廣場已經降半旗誌哀。

據香港星島日報報導，李克強遺體2日上午將於北京八寶山革命公墓火化。根據社交媒體流傳李克強治喪辦公室發出的訃告，預計2日上午10時在八寶山革命公墓大禮堂向李克強遺體告別。

報導稱，中共中央領導人可能在9點半左右前往八寶山革命公墓送別。比照大陸前總理李鵬的喪禮，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等中共領導人應該都會參加。