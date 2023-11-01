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桂台經貿文化論壇 兩岸150人交流

聯合報／ 特派記者謝守真／廣西報導
廣西龍邦口岸是中越邊境中段一個重要的陸路口岸。記者謝守真／攝影
廣西龍邦口岸是中越邊境中段一個重要的陸路口岸。記者謝守真／攝影

為加強桂台兩地合作交流，廣西台辦近日邀請兩岸三地媒體，參訪包括百色市平果超能電子醫療器械科技有限公司、靖西市廣西苾荃勝食品科技有限公司等企業，以及大陸重要陸路門戶－龍邦口岸，了解廣西當前社經發展成果，並參加31日登場的第十九屆桂台經貿文化合作論壇。

從公開數據顯示，截至2021年，廣西累計註冊台資企業約2100家，累計投資總額達119億美元左右。

第十九屆桂台經貿文化合作論壇由大陸國務院台灣事務辦公室和廣西壯族自治區人民政府共同主辦，以「深化融合發展共創美好未來」為主題，邀請兩岸政商界人士及專家學者和青年共約150人出席。該論壇旨在透過交流研討持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

平果超能電子醫療器械科技有限公司總經理程海興。記者謝守真／攝影
平果超能電子醫療器械科技有限公司總經理程海興。記者謝守真／攝影

平果超能電子醫療器械科技有限公司以專業醫療器械為主要產品的，該公司總經理程海興表示，其原本設在廣東惠州，但由於廣西平果豐富優質的鋁礦資源，及鄰近東協國家，因此將原本的散熱片部門整合遷至平果。

程海星指出，平果的鋁礦資源儲量2.9億噸，純度和強度均能滿足醫療器械及散熱器等産品的生産要求。且離友誼關僅有170公里，在物流上極大減輕企業跨境合作的運輸成本。

程海興透露，曾有朋友邀請去越南東南亞國家考察，建議把工廠移至東南亞，但經過考察，最終覺得廣西的資源別處無法替代，最終選擇留下發展。

程海興早在1996年就「登陸」發展，來到平果已有15年。如今，該公司已成為廣西最大的專業醫療器械生產企業，擁有逾600名員工。他說，「我們很早就本土化，兩岸一家親，也想給這邊提供更多就業機會」。

荃勝控股集團董事長黃薇彤。記者謝守真／攝影
荃勝控股集團董事長黃薇彤。記者謝守真／攝影

除了像程海興一樣的台商，還有荃勝（中國）控股集團董事長、廣西苾荃勝食品科技有限公司董事長兼總經理黃薇彤。黃薇彤在2009年看到中國與東協自由貿易區即將建成，便開始她在廣西的投資。

黃薇彤透露，荃勝集團十幾年來一直從事邊境口岸貿易，以農副產品的落地加工為主，主要從事加工生產來自越南的腰果。

談到當初選擇到中越邊境的龍邦口岸發展，黃薇彤表示，主要原因是政策和地理位置便利。隨著大陸貿易出口不斷發展，不論是亞太經濟合作組織領導人非正式會議的召開，還是近期舉辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇，都顯示大陸官方對於發展邊境貿易的重視。

黃薇彤補充，目前龍邦口岸的貿易範圍不僅限於鄰近的越南，還能輻射整個東南亞。此外，當地邊民很多，能提供充足的勞動力。

東南亞 越南 考察

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