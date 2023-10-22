與北京聯合聲明 斯里蘭卡等3國表態反台獨

北京的第三屆一帶一路峰會甫落幕，期間中共領導人與參會的二十餘位外國首腦分別舉行會談與會見、相關聲明也陸續發表，涉台議題似乎是「關鍵佐料」，共有廿國就涉台議題發聲。昨日大陸公布與斯里蘭卡、寮國、巴基斯坦三份聯合聲明等文件，都提到「反對台獨」的立場。

大陸外交部昨日公布與老撾（寮國）「構建中寮命運共同體行動計畫」、與斯里蘭卡「聯合聲明」、與巴基斯坦「聯合新聞聲明」，當中都敘明「反對台獨」立場。寮國表述最「完整」，即「承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。反對任何損害中國主權和領土完整的言行，反對任何形式的『台獨』分裂活動，反對外部勢力以任何藉口干涉中國內政，支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。

值得注意的是，日前大陸外交部發布的與智利、衣索比亞、泰國、印尼、巴紐新聞公報或聯合聲明也都類似。巴紐、智利強調「反對台獨」，智利與印尼支持「和平統一」，泰國則支持中國對台的「一國兩制」。

即使涉台立場未寫入峰會「主席聲明」文件，但此議題在當前北京大型主場外交中，分量仍不可小覷。統計大陸官方通稿消息，在十六日至二十日與中共政治局常委級領導人頻繁的會晤中，在涉台立場上表態支持北京立場的有廿國之多。