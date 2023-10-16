內外情勢不利 學者估陸一帶一路倡議恐「適當收縮」

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於17、18日在北京舉行，受邀外國元首正陸續抵達北京，但官方尚未公布具體名單，在歐美持續抵制下，歐盟國家領導人目前僅匈牙利總理奧班確認與會，有大陸學者認為此次論壇要為下個十年做規劃，會公布一些利多措施，但也有學者坦言，隨經濟下滑，除了穩大陸國內經濟、對外因應美國及其盟友這兩個優先級外，其他政策包括「一帶一路」倡議，都可能面臨適當收縮。

大陸外交部8月31日宣布將於10月舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇後，直至本月11日，才宣布大陸國家主席習近平將出席開幕式發表主旨演講，並與來訪嘉賓舉行雙邊活動的訊息，並上線官方網站。

大陸外交部副部長馬朝旭13日表示，目前為止，來自140多個國家、30多個國際組織的代表已確認與會，將發布多邊合作成果文件清單、務實合作項目清單，匯總期間3場高階論壇、6場專題論壇成果，企業家大會上中外企業也將商簽一批合作項目。

不過，在歐美國家持續抵制，南韓外交部也表態缺席下，對於有多少個外國元首來華，以及習近平是否會像2019年第二屆時一樣，在圓桌峰會後會見中外記者，仍不得而知。

綜合新華社等陸媒報導，目前匈牙利總理奧班、肯亞總統魯托、衣索比亞總理阿比、斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫、奈及利亞副總統謝蒂馬、剛果共和國總統薩蘇等國政要已陸續抵達北京，阿富汗神學士政府發言人表示獲邀參會，俄羅斯方面也稱總統普亭訪華日期已確定。

目前，「一帶一路」國際合作高峰論壇大會方要求參加17、18日活動記者須提前進行24小時內的核酸檢測，於新冠疫情在中國大陸已逐漸被「遺忘」之際，顯得格外的高規格。但其他各項會議、分論壇的時間、細節均待公布，而參加18日上午在北京人民大會堂舉辦的高峰論壇開幕式者，須提前到新聞中心集合乘車。

今年是「一帶一路」倡議提出十周年，中國大陸疫後再次舉辦這項大型主場外交活動，受到關注，先前大陸發布有關共建「一帶一路」成果的白皮書，十年來對共建國家直接投資已超過2,400億美元（約合新台幣7.7兆元），但復旦大學綠色金融研究中心統計也顯示，在2017年達到頂峰後，近年中國大陸對一帶一路投資規模有所收窄。

中國人民大學國際關係學者時殷弘提到，2018年習近平在「一帶一路」倡議五周年時，提出今後要聚焦重點、精雕細琢的「工筆畫」概念。他說，近年中國大陸經濟下滑，對外援助能力縮減，另一方面，和美國及其關鍵盟國，尤其日本等，在台灣、朝鮮半島、東海、南海上的軍事競爭越來越激烈。因此，在著重對內穩大陸國內經濟穩定、對外跟美國及其盟友軍事戰略競爭這兩個優先級外，其他的政策包括「一帶一路」，都可能有適當的收縮。

中國人民大學國際關係學院外交學教授王義桅表示，這次高峰論壇將進一步強調高質量發展，在融資、投資等上模式進一步機制化、體制化、多邊化。他認為，大陸當局會公布一些新的利多消息和措施，規劃未來十年的「一帶一路」倡議發展。

時殷弘進一步指出，一段時間以來西方發達國家抵制「一帶一路」，中國大陸以發展中國家為重點，推動「一帶一路」國際合作，但鑒於國際局勢複雜性，有些國家是堅決參與，或部分參與，甚至「半信半疑參與」，只是為了來自中國大陸的投資或援助，未互利共贏，相信中國大陸政府將根據過去幾年發生的變化，在堅持「一帶一路」同時，就合作方略進行調整，來更好的推進。