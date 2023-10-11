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成蕾獲釋 陸國安部指其為境外提供國家秘密遭囚2年11月

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國安部11日通報指，成蕾被以「為境外非法提供國家秘密罪」判處有期徒刑2年11個月，在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。（美聯社）
大陸國安部11日通報指，成蕾被以「為境外非法提供國家秘密罪」判處有期徒刑2年11個月，在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。（美聯社）

被大陸拘留逾3年的澳洲籍華裔記者成蕾11日獲釋，並已返抵澳洲。大陸國家安全部11日在微信公眾號發布通報指，成蕾被以「為境外非法提供國家秘密罪」判處有期徒刑2年11個月，在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。

陸國安部通報表示，澳洲籍的成蕾，原是大陸境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容通過手機提供給該境外機構。北京市國家安全域經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。

據通報，成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院經開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。通報稱，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。

現年48歲的成蕾於湖南出生，10歲隨父母移民澳洲。1994年在昆士蘭大學畢業後，從事金融工作。2000年底，她受聘澳洲一家物流公司後返回中國，2002年開始在央視第9頻道主持財經節目。2020年8月，成蕾任職於中國環球電視網CGTN記者時，因涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式拘捕，案件2022年3月在北京法院閉門審理 ，至今未有公開判決。

成蕾被大陸關押一直是近3年來中澳關係緊張的主要根源之一，有外媒在大陸外交部11日例行記者會上提問，中方是否希望隨著案件的解決，中澳之間的關係有機會得到更好的發展。

大陸外交部發言人汪文斌回應說，中方對中澳關係發展的立場是一貫明確的。一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於地區和世界的和平穩定。中方願同澳方一道推動兩國關係持續改善發展，更好造福兩國人民。

中澳自澳洲總理艾班尼斯領導的工黨政府去年5月上任後重啟對話，北京近期陸續解除對澳洲產品的禁令與懲罰性關稅，兩國關係逐漸回溫。而艾班尼斯日前證實將於今年晚些時候訪問中國，他曾表示，釋放成蕾不成為他訪中的條件，並稱這類訪問「不應帶有交易性質」。

澳洲 北京 艾班尼斯

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