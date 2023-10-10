以色列中華商會：兩名失聯中國人確認死亡

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
哈瑪斯7日對以色列突襲，讓以色列措手不及。（路透）
哈瑪斯7日對以色列突襲，讓以色列措手不及。（路透）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動軍事行動，有中國工人遭流彈所傷。有消息指出，2名在日前以巴衝突中失聯的中國人已確認喪生。

據港媒星島日報，以色列中華商會10日表示，在衝突期間失蹤的四名中國人，其中兩人確認喪生，當中一名姓鄒的35歲工人來自江蘇，家屬已獲悉事件，正待處理後事。商會表示事發時這名工人與另外兩名工人一同坐車，遭持槍者襲擊。

大陸外交部發言人汪文斌10日在例行記者會也表示，中方正在持續核實和了解在衝突升級期間受傷或被綁架的中國公民的情況，外交部已指導相關駐外使領館全力搜救相關的失聯人員，救治傷員，敦促外方採取有效措施保障中國公民和機構安全。據中方了解，中方傷員正在醫院接受治療，情況總體穩定。

汪文斌還表示，大陸外交部和相關駐外使領館針對以色列和巴勒斯坦當前形勢已經發布了安全提醒，建議中國大陸公民暫勿前往以色列和巴勒斯坦，已在當地的中國公民和機構保持高度警惕，加強安全防範，做好應急準備和就地避險。如遇緊急情況，及時與駐以色列使館、駐巴勒斯坦辦事處聯絡，尋求幫助。如有中國大陸公民現階段自願離開，將在安全有保障的前提下全力提供協助。

以色列 巴勒斯坦 工人

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