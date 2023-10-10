快訊

國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是這三人致詞太簡短

獨／會不會接副主席？韓國瑜曝與朱立倫聊了「這些事」

違法空拍機入侵！嚴重干擾訊號 國慶焰火無人機演出被迫取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸中東問題特使和埃及外交部通話 關切以巴局勢

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
以巴衝突使得最無辜的小朋友也被迫承擔歷史情仇。法新社
以巴衝突使得最無辜的小朋友也被迫承擔歷史情仇。法新社

面對以巴衝突再起，中國大陸的反應受到關注，雖大陸國家主席習近平尚未表態，但大陸外交部10日晚間，發布中東問題特使翟雋，就以巴局勢和埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通電話的內容。翟雋說，中方對巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，願和埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴。

據大陸外交部網站發布，翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。

他說，中方反對並譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。 巴以衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。 國際社會應該以最大的迫切感為推動「兩國方案」做出實際努力。

翟雋表示，中方願和埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴，推動國際社會形成合力，向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩地區的人道危機更加惡化。

據中方發布內容，烏薩瑪高度讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場，強調應根據聯合國有關決議，在「兩國方案」基礎上，推動巴勒斯坦問題全面公正解決。 國際社會應肩負起責任，為重啟巴以和平進程創造條件。 埃方期待和中方一道，為推動局勢降溫做出努力。

巴勒斯坦 外交部 埃及

延伸閱讀

想逃出以色列…台人求助外館遭冷回「自己訂機票」 外交部回應了

習近平和以色列領導通話？陸外交部：願為中東和平努力

以巴衝突 巴勒斯坦孩童小鳥綠樹上學夢回不去了

以色列封鎖加薩猛轟 巴勒斯坦籲建安全走廊

相關新聞

陸反腐劍指工信部、央企等 公告第二輪巡視名單

中國大陸持續展開反腐，10日召開第二十屆中共中央第二輪巡視工作動員部署會，並公布第二輪巡視對象，對科技部、工信部、國資委...

習近平和以色列領導通話？陸外交部：願為中東和平努力

巴以衝突升級的背景下，外界關注中方會在調停衝突扮演什麼角色，甚至推測習近平會否與以色列領導人通話。對此，大陸外交部發言人...

陸舊金山總領館遭人開車衝撞 館方稱「性質極其惡劣」

大陸駐舊金山總領館傳出遭人駕車衝撞。大陸駐舊金山總領館發言人10日證實，當地時間9日下午，有不明身分人員駕車「暴力衝撞闖...

孫女網上炫富 揭發退休10多年的爺爺貪腐事實

大陸網友「北極鯰魚」透露家人涉貪引發輿論關注。廉潔深圳網10日公告指出，日前深圳市紀委監委對深圳市原交通局貨運管理分局局...

陸舊金山領館遭撞 陸外交部：強烈敦促美方開展調查

大陸駐舊金山總領館遭人駕車衝撞，大陸外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上，強烈敦促美方迅速開展調查，並按照《維也納領事...

大陸稱 與斯里蘭卡就債務處置初步達成一致

大陸外交部稱，中國進出口銀行今年9月下旬已與斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。