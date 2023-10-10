陸中東問題特使和埃及外交部通話 關切以巴局勢

面對以巴衝突再起，中國大陸的反應受到關注，雖大陸國家主席習近平尚未表態，但大陸外交部10日晚間，發布中東問題特使翟雋，就以巴局勢和埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通電話的內容。翟雋說，中方對巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，願和埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴。

據大陸外交部網站發布，翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。

他說，中方反對並譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。 巴以衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。 國際社會應該以最大的迫切感為推動「兩國方案」做出實際努力。

翟雋表示，中方願和埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴，推動國際社會形成合力，向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩地區的人道危機更加惡化。

據中方發布內容，烏薩瑪高度讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場，強調應根據聯合國有關決議，在「兩國方案」基礎上，推動巴勒斯坦問題全面公正解決。 國際社會應肩負起責任，為重啟巴以和平進程創造條件。 埃方期待和中方一道，為推動局勢降溫做出努力。