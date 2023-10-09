兩岸微流行／陸最高海拔風電場 緩解西藏冬季供電

除了矗立在沿海地帶的風力發電機組，在中國大陸的內陸高山地區，「越過山丘」的風也能帶來豐富的發電能量。近日，大陸海拔最高的風電項目「西藏措美哲古風電場」二期項目全容量併網發電，將能彌補當地主要依賴水電和太陽能發電而導致夏盈冬缺、晝盈夜缺等弱點。

措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北面山腳地區，海拔約在五千至五千二百公尺。風機總裝機七十二點六兆瓦，共有廿五台，每台單機容量達三兆瓦以上，部分最大單機容量可達三點六兆瓦，可有效提高當地風資源利用效率。

其中，三點六兆瓦風機葉輪直徑達一六○公尺，風機輪框中心距地面九十公尺，並具有高海拔適應性，可防紫外線、防雷，還可耐低溫、抗覆冰等，能夠在嚴苛的自然環境下長期穩定運行。

一期項目十台機組已於二○二一年底全容量併網，是西藏首個超高海拔風電開發技術研究和科技示範項目，也是首個併入西藏主電網的風電項目。如今，在二期項目十五台風機加入投產後，風電場年發電量將超過二億千瓦時，可滿足周邊近十四萬個家庭一年的用電量。

目前西藏的能源結構以水電的百分之八十九和太陽能發電的百分之八為主，存在夏盈冬缺、晝盈夜缺的特點，不過西藏電網最大負荷一般都在冬季的十一月、十二月出現。

由於措美哲古風電場所在地的冬、春季節風速大，一年中發電量最大時往往在冬季，平日夜間的用電高峰期也是風電場發電的最好時機，可在一定程度上與水電實現互補，緩解西藏電網冬季供電不足的情況。