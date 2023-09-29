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美媒：中美正為拜習會鋪路 何立峰、王毅或先訪美交流

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
華爾街日報報導，美中正為「拜習會」鋪路，推動雙邊官方交流。圖為美國總統拜登和大陸國家主席習近平去年11月在印尼峇里島G20峰會場邊會晤。 路透
華爾街日報報導，美中正為「拜習會」鋪路，推動雙邊官方交流。圖為美國總統拜登和大陸國家主席習近平去年11月在印尼峇里島G20峰會場邊會晤。 路透

華爾街日報28日引述知情人士透露，美中正在討論大陸主管經濟金融的國務院副總理何立峰訪問華盛頓，若最終成事，將是美國總統拜登就職以來，大陸訪美的最高級官員。與此同時，雙方也正討論大陸外長王毅10月訪美事宜，為「拜習會」做準備。

報導稱，一位美國官員透露，大陸本周將協助把非法進入北韓而被驅逐的美國士兵金恩（Travis King）送回美國，這是蘇利文日前與王毅會晤時，提出的請求，中方答應了並將付諸實行。報導稱，這發展緩和了兩國政府近月的緊張關係，也表明習近平有更大機會參加11月在舊金山舉行的APEC峰會。

與此同時，中美會談展現強勁勢頭。路透報導，美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）27日在華盛頓與大陸外交部副部長孫衛東會面。

據美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在新聞發布會上的說法，雙方就地區問題進行坦誠、深入和具建設的磋商，為保持開放溝通管道持續努力。康達並重申了維護台海和平穩定的重要性。雙方還討論了緬甸、朝鮮和海事問題。

截至目前，大陸外交部尚未發布相關會晤消息。

報導指出，這次會議是中美高層持續努力維持對話的展現。近期，大陸國家副主席韓正在聯大場邊會晤美國務卿布林肯，大陸外交部長王毅與美國家安全顧問蘇利文在馬爾他長談逾12小時。此前，還有六月布林肯、七月美財政部長葉倫、八月美商務部長雷蒙多接連訪問中國大陸。

美國 外交部 王毅 拜習會 米勒

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華爾街日報：美中為拜習會鋪路 推動高層官方交流

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