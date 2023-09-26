美制裁11家陸企個人 陸商務部：美應立即停止無理打壓

美國商務部工業與安全局25日以涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，將中國大陸10個實體和1名自然人添加到出口管制名單。對此，大陸商務部26日表示堅決反對，並要求美方應立即停止對中國企業和個人的無理打壓。

陸商務部表示，美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益。中方將採取必要措施，堅決維護自身合法權益。

美商務部在25日的聯合《聯邦公報》（美國政府公報）刊登了一分定於27日發布的行政措施，擬將28個實體添加到「實體清單」，即出口管制名單。其中，有10個實體和1名自然人來自中國、來自俄羅斯和巴基斯坦的分別有5個、來自芬蘭的有3個、來自阿曼的有2個、來自德國和阿拉伯聯合大公國的各有1個。

財聯社梳理，與中國大陸相關的企業包括中國科學院國家天文台南京天文光學技術研究所、杭州富陽科拓機械有限公司和桂林阿爾法橡塑科技有限公司等。值得注意的是，美國商務部從實體清單中移除了浙江完美新材料科技有限公司。

路透報導，美國指這些實體捲入「有悖美國國家安全的活動」，構成重大風險。其中部分企業為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供無人機零組件，有部分中國實體因涉嫌為伊朗飛機製造工業公司採購航空航天零組件而被列入清單，這些零組件用於製造無人機，被伊朗用來攻擊中東地區的油輪, 以及被俄羅斯用於烏克蘭戰爭。