宏都拉斯外長雷伊納：與中國建交是正義的選擇

宏都拉斯自今年3月與我斷交，持續加緊與北京的各項夥伴關係。宏都拉斯外交部長雷伊納近期表示，自建交以來，兩國關係發展迅速，與中國建交是正義的選擇。

據中國大陸外交部官網20日晚消息顯示，大陸外交部副部長馬朝旭於美國紐約當地時間19日與宏都拉斯外長雷伊納會晤。馬朝旭指出，今年6月，宏都拉斯總統卡斯楚成功到大陸進行國事訪問，雙邊元首舉行歷史性會晤。他稱，在雙方共同努力下，中宏各領域合作取得豐碩成果。中方願同宏方一道，深入落實兩國元首重要共識，堅定不移發展中洪友好合作。

而雷伊納則聲稱，宏都拉斯堅定奉行一個中國原則。他認為，「與中國建交是正義的選擇」，且自建交以來，兩國關係發展迅速，宏方願與中方推動雙邊務實合作不斷取得新成果。

此前，宏都拉斯自3月與台灣斷交後，短短不到四個月後就於7月初與北京展開自貿協議協定談判。路透當時報導，宏都拉斯提出，希望中國大陸能協助找到投資者，投資200億美元（約合新台幣6,255.5億元）的鐵路項目計畫，連結該國太平洋及大西洋兩岸，而此為中宏雙邊貿易與投資合作的一部分。

然而，當時消息一出，引起大陸網上一片熱議，不少大陸民眾質疑，「宏都拉斯根本是在『獅子開大口』」。有網友在微博討論區留言，「從台灣要不到錢，改從大陸要錢了」、「凱子外交遺毒無窮」。

大陸與宏都拉斯於3月26日建交，隨後於6月12日發表聯合聲明，宣布兩國自由貿易協定達成共識。