談福建對台新政 國台辦官員再烙台語：閩台親上親

大陸日前發布支持福建建設兩岸融合發展示範區文件，國務院新聞辦公室14日上午邀請國台辦、發改委、福建省官員召開記者會。身為福建人的國台辦副主任潘賢掌於會上繼續「烙台語」，用閩南語說「兩岸一家親、閩台親上親」，認為該意見落地後，兩岸融合發展的政策制度體系將更加完善。

大陸12日公布該項政策，指出要充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，善用各方資源，深化融合發展，建構「立體式綜合性對台通道樞紐」。文件力推在福建的台灣民眾申領居住證，稱將努力實現大陸身分證與台胞居住證在福建的社會面應用達到同等便利。對金馬部分，將加快推進與金門「通電、通氣、通橋」，支持金門「共用廈門新機場」。

潘賢掌在記者會上，首先介紹意見發布的背景和重要意義。他說，福建與台灣隔海相望，地相近、人相親，對台工作具有獨特優勢和良好條件，中共總書記習近平和中共中央高度重視發揮福建在對台工作全局中的獨特作用，將支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區作為「深化兩岸融合發展、夯實和平統一基礎」的重大舉措。

他細數過去習近平和中共中央對台提出的政策主張，表示中共中央台辦（大陸國台辦）、發改會會同有關部門和福建，從深化兩岸融合發展、推進祖國統一進程的戰略高度，充分認識、準確把握福建對台獨特優勢和先行先試要求，研究制定了這份《意見》。

潘賢掌說，意見制定明確了福建在貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」中的定位、使命和任務，順應了兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，目標是在福建全省域基本建成兩岸融合發展示範區，充分顯現福建作為台胞台企登陸第一家園的效應。重點是支持福建充分發揮對台獨特優勢和先行先試作用，不斷完善促進閩台融合發展政策措施，率先落實台胞台企同等待遇，持續增進台灣同胞福祉，讓台灣同胞充分感受到「融合有好處、閩台親上親」。

對於習近平曾在考察福建時說，推動兩岸融合發展要突出以通促融、以惠促融、以情促融。潘賢掌提出意見的三個重點，在推動閩台應通盡通方面邁出更大步伐、在落實惠台利民方面邁出更大步伐，和在在深化民間交流方面邁出更大步伐。

潘賢掌說，相信透過意見的落地見效，兩岸融合發展的政策制度體系將更加完善，閩台人員往來將更加便捷，貿易投資將更加順暢，交流合作將向更寬領域、更深層次拓展，「兩岸一家親、閩台親上親（閩南語）」的社會氛圍將更加濃厚。