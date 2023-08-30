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赴陸會宋濤 夏立言：九二共識、反台獨基礎上溝通交流

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨副主席夏立言（圖左）訪陸，今下午與同樣赴山西參加交流活動的大陸國台辦主任宋濤（圖右）會見。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言（圖左）訪陸，今下午與同樣赴山西參加交流活動的大陸國台辦主任宋濤（圖右）會見。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言應台商邀請到大陸參訪，國民黨表示，夏立言今下午與同樣赴山西參加交流活動的大陸國台辦主任宋濤會見，夏立言認為，兩岸只要在「九二共識、反對台獨」的既有政治基礎上求同存異，以維持兩岸和平為最高目標，積極溝通對話、加強交流合作，沒有什麼問題是解決不了的。

國民黨指出，夏立言和宋濤今一同前往關聖帝君的出生地、山西運城的解州鎮關帝廟參拜，以表達對關公忠義精神的敬重，結束參拜後夏立言與宋濤進行會見，在會見過程中夏立言表示，關聖帝君是兩岸共享的文化傳承和精神信仰，兩岸民間一直有很多的交流，由此可見兩岸有很深厚的歷史淵源和文化連結。

國民黨指出，夏立言訪團一行於30日完成在山西的行程之後，將搭機前往山東濟南，參加「第二十七屆魯台經貿洽談會」交流活動，持續關心台商台青台胞、維持交流對話，為兩岸和平穩定繁榮貢獻最大心力。

夏立言 國民黨 宋濤

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