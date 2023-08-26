習近平談新疆工作：把維穩擺首位、推伊斯蘭教中國化

在結束出席金磚國家領導人會晤和對南非的國事訪問後，中共總書記習近平26日於新疆烏魯木齊，聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報。他說，要始終把維護社會穩定擺在首位，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，並指要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。

新華社報導，習近平說，要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢把握新疆在國家全局中的戰略定位，扭住工作總目標，把依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆各項工作做深做細做實。

習近平表示，新疆工作在黨和國家工作全局中具有特殊重要的地位，事關強國建設、民族復興大局，既要抓實當下，解決好當前發展穩定面臨的突出問題，又要有長遠謀劃，紮實推進事關長治久安的根本性、基礎性、長遠性工作，積極解決各種深層次矛盾和問題。

習近平強調，要始終把維護社會穩定擺在首位，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，以穩定確保發展，以發展促進穩定。要著眼長治久安，高舉法治旗幟，用好法律武器，提升法治化水平，築牢穩定的法治基礎。

他說，要完善防範化解重大風險隱患機制，把展開反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來，堅持標本兼治、綜合施策，加強源頭治理。要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。要增強憂患意識，居安思危，抓細抓實各項工作，鞏固來之不易的社會穩定局面。

習近平還提到，要把鑄牢中華民族共同體意識工作抓實。無論是推出法律法規還是政策措施，都要把是否有利於強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識作為首要考慮。

他還提及在新疆構建新發展格局、推動高質量發展、推進中國式現代化等內容，鼓勵新疆與內地（大陸）產業合作，鼓勵和引導新疆人到內地就業，內地人口到新疆創業、居住等，和做好新疆工作，充實基層力量，加強正面宣傳，展現新疆「開放自信的新面貌新氣象」，有針對性地批駁各種不實輿論、負面輿論、有害言論，加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊。

對於新疆生產建設兵團，習近平說，要堅持兵地一盤棋，在反恐維穩、經濟發展、生態保護、民族團結、幹部人才等方面加大融合力度，加快推進兵地融合發展。

據新華社，中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞等作了匯報，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席匯報會，中共高層還有王毅、石泰峰、李乾傑、何衛東、何立峰、陳文清、王小洪等參加。