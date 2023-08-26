共軍無人機穿越台灣、沖繩間海域 日本戰機緊急升空
日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，共軍2架「轟-6」轟炸機25日上午通過沖繩本島和宮古島之間，同日，共軍1架「BZK-005」偵察型無人機與1架推斷為無人機的軍機，也通過了日本最西端的沖繩與那國島與台灣之間，往返於太平洋和東海。日方推斷，這是中國大陸試圖擴大活動範圍的舉措，自衛隊戰機亦緊急升空應對。
共同社報導，日本防衛省指出，2架「轟-6」轟炸機飛入太平洋上空後盤旋飛行，之後以原本路線返回中國大陸方向。無人機同樣在太平洋上空盤旋飛行。
日本防衛省表示，針對共軍轟炸機與無人機往返於太平洋和東海的行徑，日本航空自衛隊戰機均緊急升空應對。
日本防衛省研判，共軍轟炸機及無人機從沖繩周邊飛至太平洋上空的情況被頻繁發現，應是中國大陸擴大活動範圍的一環，強調日方正在加強警戒。
公開資料顯示，轟-6是共軍的主力戰略機種，主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務，屬共軍空軍遠航訓練的常見機種之一，BZK-005無人機是一種具有隱身能力的中高空遠程無人偵察機系統飛行器，主要用於執行偵察任務和搜集情報。
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