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換簽發機關 台胞證審查更嚴

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
換發新台胞證，簽發機關出現「中華人民共和國」字樣。攝影／記者陳政錄
換發新台胞證，簽發機關出現「中華人民共和國」字樣。攝影／記者陳政錄

疫後兩岸邊境解封，今年許多人重辦「台灣居民來往大陸通行證（台胞證）」，但發現新證件簽發機關已是「中華人民共和國出入境管理局」，引起關注，有學者提醒這有高度政治意味。旅行社業者說，今年來大陸對台胞證審查趨嚴明顯，導致工作日和費用增加。

目前換發台胞證，北部旅行社業者開價普遍在新台幣一千五百元到一千八百元之間，所需工作日為十到十四天，相較疫情前的一千五百元或以下、七個工作日變化不小，過程中還遇到因「申請者著白色衣服，過度融入照片背景」為由退件，要求重來。

旅行社代辦人員分享，自陸方機構改革後，審查有更嚴格趨勢，尤其今年較多人申辦更為明顯，因照片、資料不合規遭退件是常態，先前甚至有一對雙胞胎被要求提供所謂「誰是哥哥、誰是弟弟」的證明資料。

另一北部旅行社業者稱，退件平均三件就有一件，所以都告知至少要兩周，且人像頭頂至下顎長度應介於三點二至三點六公分，臉不能太小或太大，甚至會直接提供拍照、辦證通包服務，或建議先改辦「一次性」通行證。

台胞證簽發機關的註記方式更改，起於二○一八年時大陸國務院機構改革，整合出入境管理、邊防檢查，將原大陸公安部內設職能局「公安部出入境管理局」，改為「國家移民管理局」，並加掛「中華人民共和國出入境管理局」牌子，雖仍隸屬公安部，但位階提升至大陸國務院部委管理的國家局。

旅行社稱，台胞證上的簽發機關改成「中華人民共和國出入境管理局」應是二○一九年後才發生。

北京大學政府管理學院博士、民主文教基金會董事長桂宏誠指出，相信中共原先是有意不註記「中華人民共和國」。過去陸方作法算是符合兩岸擱置主權爭議的「九二共識」，現在台胞證上改成「中華人民共和國出入境管理局」為簽發機關，原因當是民進黨執政愈加走向實質台獨，中共就愈加積極實質促統，而已不在乎台灣民眾是否有負面感受。

台胞證 旅行社 公安

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