「最神秘」黑蝙蝠中隊72周年隊慶 老隊員相聚憶當年

前空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」今年邁入72周年，今天在東大飛行公園舉辦隊慶，多名昔日黑蝙蝠中隊隊員、眷屬齊聚一堂談笑風生，彷彿重回當年保家衛國的歲月。隊員邱垂宇代表致詞也回憶當年執行任務非常艱苦，犧牲了148名戰士，感謝市府在營區打造公園與文物陳列館，讓黑蝙蝠成為新竹市的重要文化之一。

黑蝙蝠中隊是中華民國空軍秘密偵察部隊前空軍第34中隊的別稱，因為進行夜間偵察任務與晝伏夜出的蝙蝠類似，以「蝙蝠中隊」命名，且偵察機均漆成藍黑色，又稱「黑蝙蝠」。由於專門負責執行秘密偵照任務，過去黑蝙蝠中隊的存在被列為最高機密。

黑蝙蝠中隊雖然解散多年，但黑蝙蝠中隊每年仍固定辦隊慶，邀集分散各地的隊員、眷屬團聚。今天隊慶包括國防部空軍司令部副參謀長鄧恩憐少將、空軍第二戰術戰鬥機聯隊長吳志偉少將、國防部空軍司令部軍事情報處賴麗靜上校，以及新竹市副市長蔡麗清都參與。

黑蝙蝠中隊隊員李崇善、隊員邱垂宇分別代表中隊接受市府、國防部贈送紀念側背包與大浴巾，不少隊員與眷屬都把握難得的機會合影留念、回憶當年。年逾9旬的李崇善是中隊首批負責電子偵察任務的人員，近年也陸續完成4本著作，紀錄黑蝙蝠中隊故事。

邱垂宇也回憶腳下站的東大飛行公園，早在1957年間是中隊住的營區，這有營舍、俱樂部還有球場，是非常優美的地方，當時在俱樂部外頭還種有7棵椰子樹，就是34隊的標誌。當年戰爭結束後回到台灣營區已經廢掉，特別感謝李崇善教官催生文物紀念館。

蔡麗清致詞時也向逾百名在執行任務過程中，為國犧牲的隊員前輩表示緬懷，感謝先烈們全力保家衛國，並向黑蝙蝠前輩們致上最高敬意，感謝隊員們將黑蝙蝠中隊堅毅不拔的精神及勇氣永續流傳。

文化局長錢康明表示，為了傳承黑蝙蝠中隊的英勇事蹟，新竹市政府在黑蝙蝠中隊的營區原址成立了「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，展出黑蝙蝠隊員們的珍貴物件與生命故事。館舍前方的「東大飛行公園」設有黑蝙蝠中隊主題的裝置藝術，歡迎民眾來參觀。