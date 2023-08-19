解放軍今宣布軍演恐影響我海空運輸？ 交通部回應了

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
共軍東部戰區19日將在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓。圖為去年8月共軍對台軍演共機加速起飛畫面。新華社
共軍東部戰區19日將在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓。圖為去年8月共軍對台軍演共機加速起飛畫面。新華社

中共解放軍東部戰區今天宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演；我國防部表示，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對。至於對我國海空域是否造成影響，交通部則說，仍在查證了解中。

共軍東部戰區官方微博今發布消息指出，解放軍東部戰區19日將在台灣島周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，以展現對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，引發外界聯想與副總統賴清德日前出訪友邦巴拉圭時，二度過境美國有關。

據共軍東部戰區官方微博消息，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，中國人民解放軍東部戰區，19日將位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

解放軍 共軍 國防部

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