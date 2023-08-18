恒大申請破產保護是要「破產」嗎？台籍律師解讀

大陸房地產巨頭恒大集團，17日在美國申請破產保護，消息震動了全球市場。外界以為恒大狀況變差，甚至已經代表「破產了」。不過台籍律師解釋，申請「破產保護」並非普通人理解的「破產」，是該公司認為已資不抵債，尋求保全財產，防止各地亂告扣押資產，並尋求在全球範圍內進行債務重組。

恒大的申請文件中提到，香港和開曼群島正在進行的重組程序，公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計畫。7月，恒大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計畫進行表決。

上海高朋律師事務所律師楊勢如解釋，恒大及子公司在美國申請的是破產保護，以破產法的原理來說，是因為公司認為已資不抵債，無法全部償還債務，為了避免公司資產被廣大債權人撕裂，讓訴訟集中管轄，以及公司能提出重整方案，保護債權人的最大利益。只有裁定「破產清算」，才是老百姓認知裡的破產。

進入破產程序後，可以進行破產重整、破產和解、破產清算。因此企業主動申請破產保護，一般還是尋求破產重整和破產和解，儘量避免進入最後一步的破產清算程序。

至於為什麼恒大在美國申請破產保護，楊勢如指出，是恒大發行美元債時，法律當中選擇了美國的法律，此外，恒大應該有很多國際化的投資，因此會由來自全球的破產管理人參與清算債權和債務，這些債權和債務在發行過程中，適用的法律也往往是國際上的法律，這種情況更適用於美國《破產法》。

楊勢如進一步提到，只要法院同意破產的申請而受理，所有合法的債權人都應服從法律程序主張債權。他認為，恒大最終重整成功的機率比較高。「因為重組的話，債權人的分配比例會明顯高於破產清算。」

值得一提的是，最近一個向美國法院申請破產保護的的案例是瑞幸咖啡。

第一財經日報報導，2021年2月5日，瑞幸咖啡在公司官網發布公司正申請破產保護的公告。該公告稱，公司根據《破產法》第11篇第15章（Chapter 15 Petition）向美國紐約南區破產法院提出申請。