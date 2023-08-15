日本投降78周年 新華社發文：警惕日本新軍國主義動向

1945年8月15日，日本宣布無條件投降。而在日本投降78周年之際，大陸官方通訊社新華社14日晚間發表題為「歷史不得遺忘！警惕日本新軍國主義動向」的評論文章指出，去年以來，岸田政府對安保外交政策進行重大調整，已將日本推上放棄和平主義、重歸軍國主義的歧途。

文章表示，二戰結束以來，日本右翼從未放棄「政治大國夢」和「軍事大國夢」，但日本和平憲法第九條中有關「放棄戰爭、放棄行使武力、不保有陸海空及其他戰力」的條款，給日本戴上了「專守防衞」的「緊箍咒」，成為日本右翼「圓夢」的障礙。

然而，岸田政府自去年底以來先後打破多項禁忌，實際架空了和平憲法，實現了軍事鬆綁。首先，通過新版《國家安全保障戰略》等三份安保政策文件（簡稱「三文件」），謀求獲得「對敵基地攻擊能力」、突破和平憲法約束和「專守防衞」承諾，標誌著戰後日本安全保障政策的重大轉變。

其次，岸田政府決意大幅增加防衛開支以配合軍事擴張，計劃在2027財年實現防衞費佔國內生產總值2%的目標，打破戰後日本政府基本遵循的防衞費佔比不超過1%的慣例。

第三，解禁武器出口。戰後禁止日本出口武器的「武器出口三原則」，在前首相安倍晉三執政時期已經被「防衞裝備轉移三原則」取代，如今「三文件」提出修改「防衞裝備轉移三原則」及其細則，試圖大幅放寬武器出口限制。

新華社引述日本「和平構想建言會議」的聲明指出，「三文件」將使日本再次成為能夠發動戰爭的國家，從而在東亞煽動軍備競賽，是極其危險之舉。

文章並指控，近年來，美國在亞太地區主導構建美日印澳「四邊機制」，拉幫結派組「小圈子」，鼓動陣營對抗。而岸田政府自上台以來便一門心思追隨美國，「甘當美國在亞太地區的急先鋒」。

岸田政府除配合美國在亞太地區打造美日印澳「四邊機制」、美日韓軍事同盟以及美日澳、美日菲等小多邊機制，還「勾連」北約國家介入亞太事務，包括與北約國家在亞太地區舉行聯合軍演、岸田本人兩度出席北約峰會等。

這篇以「新華社記者」發表的評論文章並指控日本渲染「台灣有事」，煽動地區緊張。大陸多家官方媒體隨後紛紛轉載新華社這篇文章。大陸網路媒體《觀察者網》15日則刊登其專欄作陳剛的文章指稱，他時隔4年於近日再度來到東京，感覺最深的便是「日本風險」。

陳剛指出，他原以為只是日本媒體喜歡炒作「台灣有事」，結果在東京的書店裡看到了和台灣相關的各種書籍、雜誌，內容無非強調唇亡齒寒，「保衛」台灣義不容辭。往深裡看，這些更是在強調日本軍費應從GDP的1%限額擴充到2%，做好迎接戰爭、參加戰爭及發動戰爭的準備。

文章指出，今天的「日本風險」在於要明確在台灣問題上與中國對峙，不惜採取軍事手段。日本已經在軍費、軍備方面做好了準備，隨時會參加戰爭；如果沒有戰爭的話，以目前的「三文件」，日本也可以首先發動對敵基地的攻擊。