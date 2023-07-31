打軍方腐敗動作頻頻？習近平視察西部戰區 促軍隊「反腐時機」微妙

中國官媒新華社週日報導（7月30日），中國八一建軍節將臨之際，中國國家主席習近平26日視察中國西部戰區空軍機關，瞭解部隊建設和備戰情況，並表示將推動解放軍的現代化，亦提及軍隊反腐。

習近平說，部隊應為深入推進軍事鬥爭做準備、組織日常防空安全，提高領導備戰打仗能力、加強基層黨組織建設，並確保中國共產黨從思想、政治、組織上都能掌握部隊。他強調，應「加快提高部隊現代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務」；此外，「各級管黨治黨的政治責任」也應「壓緊壓實」，方能將「正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。

西部戰區是中國人民解放軍5大戰區之一，領導新疆、西藏、四川省和重慶市等7個省級行政區的武裝力量，以南亞和中亞為戰略方向。

習近平藉「軍事改革」鞏固權力？

中國官方近日針對軍方的「反腐」動作頻頻。軍方26日呼籲，民眾若發現任何軍隊違規採購裝備的招標行為，應主動提供線索，最早可追溯至6年前；同日，習近平亦表示要加強軍事治理，稱將結合軍事改革及法治，「強化法規制度實施和執行監督」。

根據中國共產黨中央紀律檢查委員會，自去年10月的二十大以來，已有超過39名高級軍事和政治幹部被捕；法新社指出，「反腐」一直是習近平的一大政策重點，迄今已有150萬餘名官員在反腐肅貪運動中落馬，引發「習近平藉打貪整肅異己」的批評。

此前，已退役3年的解放軍火箭軍前副司令員吳國華傳出病逝，訃告卻是在其去世後21天才發出；《南華早報》引述匿名消息指出，中央軍委相關部門已對火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌、前副司令張振中等人展開調查，諸多與中國解放軍有關的疑雲引發外界揣測。

英國《金融時報》本週引述加拿大地緣政治及戰略諮詢公司Cercius說法報導，目前包含李玉超、劉光斌在內，共有約10名火箭軍現役、退役軍官的狀況不明，去年底亦曾有一批與火箭軍有關、但位階較低的官員被拘留、調查，此事很有可能暗示更廣泛的調查正在進行中。

Cercius表示，依中國往例，對初階官員展開調查數月後，高階幹部就會因腐敗而被捕；美國空軍大學的中國航天研究所專家羅德・李（Rod Lee）也告訴《金融時報》，這些被拘留者之中，「可能有部分、甚至全部的人，是因違紀或腐敗而被抓」。

報導亦引述2位匿名外國高官說法，稱火箭軍的領導人是因洩露軍事情報而受到調查。其中1位官員表示，「觸發因素是，身在中國之外的我們，現在對火箭軍的結構有了相當詳細的瞭解⋯⋯這與洩露秘密有關」。

美國國防大學中國軍事研究中心主任桑德斯（Phillip Saunders）表示，習近平上台已經10年，此次強調軍事改革，不僅是為了維護對軍隊的權威，更因為他認為解放軍已逐漸衰弱、脫離了共產黨的控制，因此「有必要定期重新強調反腐敗鬥爭，並在政治上重新強調對黨忠誠的主旋律」。

然而，美國智庫「亞洲社會政策研究院」（Asia Society Policy Institute，ASPI）中國分析中心的高級研究員莫裡斯（Lyle Morris）表示，習近平以如此前所未有的方式，試圖鞏固共產黨對解放軍的控制，反而暗示了中國軍隊尚未實現對黨的絕對忠誠。

（綜合報導）

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