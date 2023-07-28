一天會四國元首 習近平宴客：歡迎到成都走走看看

在成都世大運28日晚間開幕前，已在27日會見印尼總統佐科威的習近平，於28日一口氣會見了蓋亞那總統阿里、喬治亞總理加里巴什維利、蒲隆地總統恩達伊施米耶、茅利塔尼亞總統加茲瓦尼，共四國元首，並在中午舉行宴會，表示歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享「中國式現代化」的萬千氣象。

據央視，習近平和夫人彭麗媛28日中午在四川省成都市金牛賓館舉行宴會，歡迎出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式的國際貴賓。

習近平發表致詞，表示成都大運會將於今晚正式開幕。成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一。歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。

在會見蒲隆地總統恩達伊施米耶時，習近平表示，當前，中國和蒲隆地都處在國家發展建設的重要時期。中方願和蒲方加強發展戰略對接，抓住機遇，深化合作，實現更高水平互利共贏和共同發展。

在會見茅利塔尼亞總統加茲瓦尼時，習近平進一步表示，中茅建交58年來，雙方始終真誠相待、相互支持，結下了深厚友誼。面對世界百年變局，中茅兩國要繼續做相互支持的好朋友、共謀發展的好夥伴，攜手維護兩國共同利益和國際公平正義。

習近平強調，中方感謝茅方在涉及中國核心利益問題上始終和中方堅定站在一起，將一如既往支持茅方走符合自身國情的發展道路，反對外部勢力干涉茅利塔尼亞內政。將加強菌草種植技術合作，深化漁業、農業、畜牧業等領域合作，鼓勵企業參與茅利塔尼亞基礎設施、能源等領域合作，支持茅方辦好孔子學院和中文教學，豐富文化、青年、新聞、地方等交流合作。

習近平說，中方願和茅方加快落實首屆中阿峰會和中非合作論壇達卡會議成果，推動中阿、中非務實合作邁上新台階。雙方對許多重大國際和地區問題有相同或相近看法，要密切多邊協調配合，踐行真正的多邊主義，捍衛國際公平正義，維護廣大發展中國家的共同利益，推動構建人類命運共同體。

習近平和加茲瓦尼還共同見證兩國簽署關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃。