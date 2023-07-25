原中共中央警衛局長死後3月才公布 引發各界揣測

肩負中共領導人安全維護的中央警衛局長王少軍竟然死後三個月，大陸官方才公布其死訊。據新華社24日報導，中共中央辦公廳原副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍，4月26日「因病醫治無效在京逝世」，享年67歲。

公開資料顯示，王少軍是河北省清河縣人，1969年入伍，1975年加入中國共產黨。歷任排長、連長、營長、教研室主任、科長、大隊長、參謀長、副團長、常務副團長、副軍職警衛秘書、常務副局長等職。他同時是中共第十九次全國代表大會代表，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員，並於2016年晉升為中將軍銜。

值得注意的是，新華社在報導中給了王少軍一段評價：「為部隊革命化、現代化、正規化建設作出了貢獻」。

中央警衛局局長俗稱「中南海侍衛長」、「中南海保鏢」，負責保護「黨和國家領導人」安全，被稱為「當代御林軍」。王少軍於2015年4月升任局長，成為習近平貼身侍衛。對外界而言，中央警衛局長一直帶有神秘色彩。

法國國際廣播電台（RFI）中文網將中央警衛局長死後三月才公布消息，與大陸外長秦剛已經一個月未公開露面一事連結在一起。報導稱，「北京發生的這些事很詭秘。國務委員、外長秦剛消失整整一月，中國外交部周一例行記者會照例不提供任何信息。同日另一件不可思議的事是，原中南海警衛局局長王少軍去世已三個月官方才公布了死訊」。

另一個值得關注的訊息是，新華社報導，中共14屆全國人大常委會第4次會議25日將在北京舉行，該會按慣例為兩個月召開一次，上次會議是6月底召開。如今時隔不到一月再次召開，外界普遍認為並不尋常。今日會議一項議程為：「審議有關任免案」，各界推測可能與秦剛有關。