暑假旺季到！陸委會籲國人善用赴港澳動態登錄系統

正值暑假旅遊旺季，因應港澳情勢變化，陸委會12日發布新聞稿，再次提醒國人善用赴港澳動態登錄系統，並留意可能風險。

陸委會指出，適值暑假旅遊旺季，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，大陸委員會特於官網「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，增列「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒國人切勿攜帶港澳法律禁止之物品，如瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀及煙草製品等。

同時，陸委會說，行前並應留意當地法規，特別是「港版國安法」、「禁止蒙面條例」等對人身安全及權益之可能風險。

陸委會重申，為強化國人安全保障，陸委會在108年10月已開設「國人赴港澳動態登錄系統」，籲請國人赴港澳前，先行至該網頁登錄個人資料及聯繫方式，以利必要時即時提供協處。

陸委會說，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

在此之前，隨中共陸續通過「對外關係法」及修訂「反間諜法」於1日生效，和近日港府大動作抓捕、通緝民運人士。據陸委會6日表示，經綜合評估國人赴陸、港、澳持續存有人身安全風險，繼新冠肺炎疫情之後，繼續維持黃燈警示燈號（特別注意旅遊安全並檢討應否前往），於官網新增警示文字，特別加強提醒國人審慎思考赴陸港澳可能發生之人身安全風險。