快訊

Live／中職選秀會沒意外林子偉當狀元 前兩輪輪結果出爐

生命中不能承受之輕：作家米蘭．昆德拉逝世，享耆壽94歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假旺季到！陸委會籲國人善用赴港澳動態登錄系統

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會12日再次提醒國人留意前往港澳可能面臨的風險。（法新社）
陸委會12日再次提醒國人留意前往港澳可能面臨的風險。（法新社）

正值暑假旅遊旺季，因應港澳情勢變化，陸委會12日發布新聞稿，再次提醒國人善用赴港澳動態登錄系統，並留意可能風險。

陸委會指出，適值暑假旅遊旺季，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，大陸委員會特於官網「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，增列「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒國人切勿攜帶港澳法律禁止之物品，如瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀及煙草製品等。

同時，陸委會說，行前並應留意當地法規，特別是「港版國安法」、「禁止蒙面條例」等對人身安全及權益之可能風險。

陸委會重申，為強化國人安全保障，陸委會在108年10月已開設「國人赴港澳動態登錄系統」，籲請國人赴港澳前，先行至該網頁登錄個人資料及聯繫方式，以利必要時即時提供協處。

陸委會說，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

在此之前，隨中共陸續通過「對外關係法」及修訂「反間諜法」於1日生效，和近日港府大動作抓捕、通緝民運人士。據陸委會6日表示，經綜合評估國人赴陸、港、澳持續存有人身安全風險，繼新冠肺炎疫情之後，繼續維持黃燈警示燈號（特別注意旅遊安全並檢討應否前往），於官網新增警示文字，特別加強提醒國人審慎思考赴陸港澳可能發生之人身安全風險。

陸委會 港版國安法

延伸閱讀

暑假推宿省千元錦上添花？ 屏縣府：要讓旺季平日更旺

影／桃園國中生小烏來戲水3溺斃 最危險深潭現出真面目

屏東夏日狂歡祭今年移師潮州 陪伴大小朋友歡度暑假

前陸委會副主委陳明祺接任國防院執行長

相關新聞

象徵進一步交流？馬英九基金會邀請大陸師生來台 鄭文燦這樣說

馬英九基金會邀請大陸師生來台交流，內政部移民署已經同意，是否象徵兩岸進一步的實際交流？行政院副院長鄭文燦今天參加遠雄自貿...

家人遭港警帶走 羅冠聰發聲：「相關人士」與我無往來

香港警方11日清晨帶走目前流亡英國、前香港眾志創黨主席羅冠聰父母及兄長3人問話，了解他們是否提供羅冠聰經濟援助，以及是否...

朱雀比星艦捷足先登 陸媒：非常適合可重複使用飛行器

今天上午大陸藍箭航天的「朱雀二號」在我國酒泉衛星發射中心發射成功，火箭進入預定軌道飛行，試驗任務取得圓滿成功；它因此成為...

暑假旺季到！陸委會籲國人善用赴港澳動態登錄系統

正值暑假旅遊旺季，因應港澳情勢變化，陸委會12日發布新聞稿，再次提醒國人善用赴港澳動態登錄系統，並留意可能風險。

10月將訪陸？傳邀普亭出席一帶一路論壇 陸外交部僅稱「保持溝通」

俄羅斯國會上議院「聯邦院」議長馬維彥科於本月9至12日訪問中國大陸，據俄羅斯官媒塔斯社報導，大陸國家主席習近平10日會見...

北約峰會點名大陸構成安全挑戰 陸方：堅決反對北約東進亞太

北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會公報點名大陸構成安全挑戰；大陸駐歐盟使團批評刻意抹黑，並正告北約，中方將堅定維護自身...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦