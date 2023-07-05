廈金小三通昨達二千萬人次 金門人蔡弼凱成幸運旅客

陸媒紛紛報導，廈門與金門間的小三通航線，在昨7月4日達到了二千萬旅客的里程碑，依據《澎湃新聞》報導，7月4日 上午，一艘從金門出發的金瑞龍號客輪抵達廈門五通客運碼頭，金門縣人蔡弼凱幸運地成為廈金航線第2000萬名旅客。

報導說，廈門出入境邊防檢查總站高崎邊檢站公佈的數據顯示，截至2023年7月4日，廈金航線入出境旅客數突破2000萬人次。另據廈門出入境管理支隊數據顯示，廈門出入境共為入境台胞落地辦證142萬人次，台胞落地辦證量居全國口岸前列。

環球時報也報導說，2001年1月2日，台籍「太武」輪載著台胞由金門起航抵達廈門，開啟了兩岸小三通的「破冰之旅」，由此，廈金航線開始書寫兩岸交流往來的「進化史」。

《環時》歷數過往，2003年，從最初不定期客輪到定班班輪的常態化運轉；2005年，廈金航線運送旅客量突破100萬人次、2010年突破500萬人次、2014年突破1000萬人次。2008年，廈金航線查驗場所由和平碼頭遷至硬件設施更先進、吞吐接待能力更強的國際郵輪中心。2014年全部整合至廈門五通客運碼頭。2019年年設計旅客吞吐量300萬人次的五通客運碼頭三期正式啟用。

《澎湃新聞》報導稱，這對於廈金航線具有里程碑的意義。自2001年1月2日開通以來，該航線一直都是海峽兩岸交流往來的黃金通道。22年來，這條航線見證了兩岸往來從0到2000萬的突破，也見證了兩岸人員往來和民間交流。

報導說，今年1月7日，因疫情暫停近三年的廈金航線部分恢復通航。3月25日起，廈金航線通行人員範圍擴大至所有台籍旅客及大陸配偶，往返航次由每日1個往返（2航次）增加至最多6個往返（12航次）。

報導稱，為方便旅客順利登船，廈金航線已實現購票、檢票、通關和登船全流程的智能化應用，同時還為台胞旅客提供閩南語鄉音服務，包括讓台胞感受到溫暖的「生命救助通道」。它是針對老、弱、病、殘、孕的服務體系，據統計，自2001年開航以來，廈門累計開啟「生命救助通道」326起346人次，可見其重要性。