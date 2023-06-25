快訊

中職／余德龍延長10局再見安打 猿隊上半季還未絕望

行駛過程雲霄飛車「部分出軌」 瑞典遊樂園傳意外1死數傷

瓦格納兵變後 中俄副外長磋商：要及時溝通

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭（左）和俄羅斯副外長魯登科在北京進行磋商。取自大陸外交部網站
大陸外交部副部長馬朝旭（左）和俄羅斯副外長魯登科在北京進行磋商。取自大陸外交部網站

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變後，大陸國務委員兼外交部長秦剛今天在北京會見俄羅斯副外長魯登科。同日晚間，大陸外交部副部長馬朝旭和魯登科在北京舉行磋商，馬朝旭表示，在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表（指方向一致），「雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換意見」。

據大陸外交部晚間發布，馬朝旭表示，在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭戰略引領下，中俄政治互信不斷加深，務實合作持續增強。在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表，確保兩國關係行穩致遠，維護好雙方共同利益。

魯登科表示，當前，俄中關係處於歷史最好時期，兩國高層交往和各領域合作保持積極發展趨勢。俄方願和中方繼續共同努力，推動兩國互利合作取得更多成果。

據中方發布，雙方一致認為，上海合作組織在維護地區安全穩定、促進各國共同發展方面發揮著重要作用。雙方將進一步加強團結協作，推動上合組織持續健康順利發展。

就秦剛會見魯登科，中方發布內容僅稱，秦剛和魯登科就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

俄羅斯 外交部

延伸閱讀

瓦格納傭兵結束兵變 陸續撤出俄羅斯南部數州

俄羅斯瓦格納兵變暫告平息 日本政府依舊高度關注此事

瓦格納兵變 烏克蘭：俄羅斯混亂對我們有利

瓦格納兵變暫落幕…莫斯科反恐機制未解除、普里格津行蹤不明

相關新聞

瓦格納兵變後 中俄副外長磋商：要及時溝通

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變後，大陸國務委員兼外交部長秦剛今天在北京會見俄羅斯副外長魯登科。同日晚間，大陸外交部副部長馬...

陸制定愛國主義教育法 著力「維護祖國統一和民族團結」

中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉今天宣布，26至28日舉行的14屆全國人大常委會第3次會議，將審議「愛國主義...

香港疫後首個「七一」 恐難再有政治訴求遊行

今年7月1日是香港疫情過後首個「七一」（主權移交週年）。港警表示，迄今接獲1件七一汽車遊行申請，正評估是否批准。多年來舉...

把中文引入法院 港前首席大法官楊鐵樑93歲離世

香港前最高法院首席大法官楊鐵樑昨日早上逝世，享壽93歲。特首李家超表示深切哀悼，形容楊鐵樑多年來為維護法治以至對香港社會...

陸駐歐盟大使稱 中歐領導人會晤正在積極籌備中

據中國駐歐盟使團官網24日消息，大陸駐歐盟使團團長傅聰表示，中方始終視歐盟為國際政治和經濟舞台上的一支重要力量。他強調，...

李強訪德法挖美牆腳 分析：台海問題是一大變數

中國總理李強結束訪歐行，阻止歐洲向美國靠攏圍堵中國是他此行的重要目的之一；分析認為，除非出現台海衝突等真正考驗，否則歐洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦