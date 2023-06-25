瓦格納兵變後 中俄副外長磋商：要及時溝通

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變後，大陸國務委員兼外交部長秦剛今天在北京會見俄羅斯副外長魯登科。同日晚間，大陸外交部副部長馬朝旭和魯登科在北京舉行磋商，馬朝旭表示，在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表（指方向一致），「雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換意見」。

據大陸外交部晚間發布，馬朝旭表示，在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭戰略引領下，中俄政治互信不斷加深，務實合作持續增強。在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表，確保兩國關係行穩致遠，維護好雙方共同利益。

魯登科表示，當前，俄中關係處於歷史最好時期，兩國高層交往和各領域合作保持積極發展趨勢。俄方願和中方繼續共同努力，推動兩國互利合作取得更多成果。

據中方發布，雙方一致認為，上海合作組織在維護地區安全穩定、促進各國共同發展方面發揮著重要作用。雙方將進一步加強團結協作，推動上合組織持續健康順利發展。

就秦剛會見魯登科，中方發布內容僅稱，秦剛和魯登科就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。