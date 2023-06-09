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陸委會：善意提醒 應考量當前社會情勢
陸委會昨天下午就馬辦邀請陸生來台參訪回應稱，陸委會正面看待符合法規及交流本質的兩岸交流活動，同時，「本會基於職責及善意提醒，初步說明政府前揭政策立場」，包括參訪宗旨如為教育交流，行程應以教育為主，和宜考量當前社會情勢，及民意對交流安全管理之要求等。
陸委會新聞稿表示，政府對於兩岸青年交流向來樂觀其成、正面看待；疫情後迄今已陸續開放陸生學位生、交換學生及短期研修生來台，尚未開放來台專業交流。
陸委會強調，任何以「專案申請」邀請陸方人士來台交流，應依循法規，並符合交流主旨，方能有助兩岸良性互動。
陸委會表示，基於職責及善意提醒，初步說明政府前揭政策立場，並表達在台參訪宗旨如為教育交流，行程自應以教育為主進行安排；宜考量社會情勢，及民意對交流安全管理之要求，邀請單位及受訪學校須完整承擔維安工作。
陸委會重申，兩岸逐步恢復健康有序交流是政府既定政策，維護安全管理更是政府職責。
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