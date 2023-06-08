香港末代總督彭定康：北京想看的是「沒有港人的香港」

台灣智庫與讀書共和國黑體文化8日舉辦「彭定康的港督時代——《香港日記》連線分享會」，邀請現居於英國的香港末代總督彭定康（Chris Patten）透過視訊連線方式，分享他在擔任香港總督任內所寫下的日記內容，並就香港、台灣當前局勢發表看法。

針對香港局勢，彭定康表示，雖北京對香港有「一國兩制」、「50年不變」等承諾，但北京當局如今加大對香港的控制，既沒有要讓香港更民主，還決定大力整治香港；台灣方面，他則呼籲台人以香港經驗為借鏡，「中共對香港的承諾，最後下場是什麼？」

彭定康於1992年至1997年擔任香港總督，上任後的主要工作便是處理香港主權移交事宜。《香港日記》是他在2022年香港回歸25周年時出版的著作，內容記錄著香港作為英國殖民地的運作方式，以及英國如何與中國政府就香港主權移交進行談判與鬥智。

彭定康透露，他之所以決定將私人日記公開發表，與北京當局現今對香港的作為有關。近年北京當局漸收緊香港社會的空間，加大控制強度，打破「50年不變」的承諾，彭定康表示，他離開香港後，其實也不確定香港是不是能維持開放的狀態，「但現在我想在北京想看到的是『沒有香港人的香港』，也是後來我決定出版的原因」。

彭定康指出，1997年香港主權移交後，好長一段時間，北京對香港的態度基本上是「放著不管」，但習近平上任後，擔心開放的香港社會恐導致共產黨失去控制權，且「香港社會也代表著台灣社會，自由對共產黨來說就是威脅」，北京因而加大了對香港的管控。

回憶過去香港主權移交的過程，彭定康說，香港跟其他殖民地的狀況很不同，他在撤離香港前試圖在香港建立更多民主立法體制，但中國領導人很不希望英方這麼做，擔心香港太民主、開放後，會像新加坡、馬來西亞就「獨立」了。

雖然中共當時明確給予承諾表示，會藉由實行「一國兩制」尊重香港自治與既有生活方式，但彭定康透露，他自己當時感到既樂觀又悲觀，雖然擔心中國不信守承諾，但也認為若中國失信，會喪失自身信用與信賴度，「但移交後回頭再看，他們就是沒有要讓香港更民主，更決定要大力整治香港」。

香港於2019年爆發「反送中運動」、港府於2020年通過施行「港版國安法」，許多港人因而選擇移居海外，彭定康表示，這些移民港人都有卓越貢獻，「這是香港的損失，是生命力與活力的減損」，他並質疑，「共產黨想要留港不留人，這是奇怪的立場」。

彭定康還提到，有些人過去會說香港是中國的「金雞母」，但他認為應該以「礦坑裡的金絲雀」來比喻。他解釋，金絲雀能在礦坑中判斷空氣中是否含有煤礦，正好似中國的勢力若越來越強大，香港還能否維持自由開放的社會現狀，北京對香港的態度與作為正是指標。

彭定康表示，希望大眾從此書中學到教訓，書中除了能得知他所見的香港現實，也讓大家了解，在當前警察強力鎮壓下的香港是否能維持自由開放。彭定康稱，大家都思考著是否還應該相信中國？答案就是「我們不能夠相信」。

彭定康也從香港的現況，延伸談及台灣的處境。他表示，透過觀察北京對香港的作為，便能發覺中國在一國兩制這件事上的態度，「我們都知道鄧小平有一國兩制的說法，那時用在香港上，但中國官員可能沒有真正捫心自問過，台灣會怎麼想？」

彭定康還表示，台灣是有2,400萬人口的民主政權、國家，雖然北京所稱的「一國兩制」，現在某種程度也是為了台灣而設計，但「台灣人民其實可以看看中共對香港的承諾，最後下場是什麼？」他強調，「同樣的事情怎麼會不發生在台灣呢？」