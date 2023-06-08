中國駐美國大使：「倚美謀獨」和「以台制華」是台海和平最大威脅

中國駐美國大使謝鋒7日應邀出席美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）為其履新舉行的歡迎活動並發演講。他表示，中美要探索新時期的正確相處之道，「當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。」台灣政府「倚美謀獨」和美國一些人鼓譟「以台制華」才是對台海和平穩定的最大威脅。

謝鋒認為，現階段中美兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期中美正確相處之道。美方應該尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和發展權利，尊重中方的核心利益和重大關切，確保中美關係沿著正確航向前行，不衝突、不對抗、不打新冷戰。

謝鋒再指，「當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。」沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，搞兵棋推演的不是中方，改變現狀的也不是中方，製造危機的更不是中方。他批評，「台灣當局『倚美謀獨』和美一些人鼓譟『以台制華』才是對台海和平穩定的最大威脅。」

謝鋒強調，當前中美關係面臨嚴峻挑戰，而現在最根本的是不折不扣堅持一個中國原則，最重要的是用行動恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對「台獨」冒險挑釁。

他提到，中美曾建立起100多個對話交流機制，但由於眾所周知的原因陷入停滯。他稱，中方對話的大門始終敞開，過去2年多習近平主席和拜登總統6次會晤、通話。僅為籌備巴厘島會晤，中方就與美方同事進行了8輪、超過24小時磋商。會晤後不到1個月，中方又邀請康達助卿、羅森伯格高級主任在河北廊坊深入溝通10個小時。

然而謝鋒還表示，「後來飛艇事件、蔡英文竄美干擾了合作議程，再次打斷了對話進程，中方深感失望。」他再稱，美方近期表示希加强兩國高層接觸、重回巴厘島會晤共識和議程，希望找到緩和緊張局勢的辦法。然而，對話合作要相互尊重、結果導向。「一邊把對方放在製裁名單裡，一邊要求對話合作，這是不可接受的。」為了對話而對話，「談歸談，做歸做，不僅解決不了問題，還會適得其反。」

此外，於活動上謝鋒還稱，大陸堅持走和平發展道路，「作用不可替代」。大陸的外交按下了「加速鍵」，大陸國家主席習近平訪問俄羅斯時，與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，並發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，派出大陸政府歐亞事務特別代表訪問烏克蘭等五國。