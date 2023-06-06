將本土化進行到底，紅杉資本宣布全球三大市場各自獨立

知名創投基金業者─紅杉資本6日發表公開信，宣布將把美歐、中國、印度/東南亞的三地基金徹底分拆，各自成為完全獨立的運營主體，且採用不同品牌開展業務。

今後，紅杉中國將繼續使用「紅杉」的中文品牌名和採用英文品牌名HongShan；紅杉美歐將沿用Sequoia Capital，而紅杉印度/東南亞將啟用新品牌名Peak XV Partners。

紅杉表示，這一變革能夠讓各區域更好地為各自服務的創始人和LP（有限合夥人）創造更多價值，而做出這一決定的原因是因為「如何管理和運營去中心化的全球投資業務正變得愈加複雜和充滿挑戰。」

紅杉在信中指出，建立本地投資團隊、聚焦服務本地創業者、優先滿足當地語系化需求是紅杉在全球不同區域取得成功的核心要素。時至今日，紅杉在各區域的業務主體和團隊都已經成為當地市場的領導者，未來要持續在各區域保持成功則需要更進一步擁抱本地優先的策略。

2005年前後，發源於美國矽谷的紅杉資本決定開啟國際化，進入更多新興市場，紅杉中國、紅杉印度/東南亞相繼成立。長期以來，紅杉一直採用獨特的去中心化運作模式——國際品牌、不設總部、本土化運營為其最大特色，各個區域團隊在絕大多數事務上都擁有投資決策權。

2005年，時任紅杉資本管理合夥人的Mike Moritz和Doug Leone與攜程聯合創始人沈南鵬見面後便達成合作，紅杉中國應運而生。

紅杉中國的輝煌業績證明這條本土化之路的成功。1200多家被投企業，130多家上市公司，100多個獨角獸，在早期就捕獲了美團、拼多多、字節跳動等新經濟巨頭，這是紅杉中國在18年裡交出的答卷。

作為成功創業者的沈南鵬，在領導紅杉中國的十多年裡，也成為了全球最受矚目的頂級投資人之一。他12次入選《富比世》全球最佳創投人榜單，4次問鼎，其中3次蟬聯。

某種意義上來說，青出於藍的紅杉中國已經後來居上。

公開資料顯示，紅杉中國管理的基金規模已經超過人民幣3,000億元，是紅杉三大市場中，唯一一個建立了全鏈條、全階段和全週期投資能力的機構。而且，紅杉中國的投資方向更加廣泛和多樣，除了科技行業外，還包含醫療健康和傳統消費等其他兩個區域較少涉足的領域；此外，紅杉中國還成立了新基建基金來投資中國新經濟產業的基礎設施，並在近幾年開始發展併購投資—這些都是紅杉中國所獨有的業務。