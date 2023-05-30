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強調習思想 王滬寧：把更多人團結凝聚在共產黨周圍

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為大陸全國政協主席王滬寧資料照。（路透）
圖為大陸全國政協主席王滬寧資料照。（路透）

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧30日在北京表示，「習近平新時代中國特色社會主義思想」是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是黨和國家（中共和中國大陸）必須長期堅持的指導思想。他並喊話，要把更多的人團結凝聚在中國共產黨周圍，推動新時代政協工作不斷開創新局面。

據新華社，第十四屆大陸全國政協新任委員學習研討班5月30日在北京開班，王滬寧出席開班式並發表講話。

王滬寧在講話中不斷強調習思想的重要性。他重申，要全面學習把握落實中共二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎。

王滬寧說，做好新時代「人民政協工作」，必須牢牢把握統一戰線發展的正確方向，把握新時代政協工作的方位和使命，深化專門協商機構建設，把更多的人團結凝聚在中國共產黨周圍，推動新時代政協工作不斷開創新局面。

王滬寧喊話，政協委員要增強責任感和使命感，強化政治能力，強化實幹擔當，全面提升履職效能，做好凝聚人心、匯聚力量的工作。

據新華社報導，本次學習研討班為期3天，目的是透過集中學習研討，引導大陸全國政協委員增強政治協商、民主監督、參政議政的履職本領，並在中共中央政府駐港聯絡辦、中共中央政府駐澳聯絡辦召開分會場。

出席開班式的還有中共中央政治局委員、大陸全國政協副主席石泰峰出席開班式。另，由大陸全國政協副主席胡春華主持開班式。

中共二十大

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