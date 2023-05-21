開罰舉五星旗跆拳道選手？ 陸委會：釐清後依法處理

長居中國大陸的台灣跆拳道選手李東憲，日前赴南韓參加國際賽事奪銅牌，舉五星旗慶祝，行政院副院長鄭文燦今日上午表示，李參加了共產黨、發展了一些組織，會按照相關的法令來處理。對於是否依兩岸條例開罰李東憲，陸委會晚間回應稱，待政府有關機關釐清及確認事實後，依法處理。

陸委會今日晚間指出，本案李員是否加入中國共產黨，或在台為中共發展組織等情事，待政府有關機關釐清及確認事實後，依法處理。

對於李東憲事件，鄭文燦上午受訪表示，李沒有經過跆拳協會或是體育署遴選或報名，是自己去報名，目前他住在中國大陸也參加共產黨，並發展一些組織，政府會按照相關法令來處理。

昨晚，陸委會也曾就此回應，呼籲國人赴陸發展或從事兩岸交流活動時，不應配合陸方統戰宣傳或成為陸方統戰樣板。

根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）」第三十三條，台灣人民法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。