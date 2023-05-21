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澳門疫情再起 20日起恢復每日公布新冠確診數

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
澳門新冠疫情近期明顯升溫。圖為今年大陸「五一」連假期間，澳門議事亭前地擠滿來自各地的遊客。（新華社）
澳門新冠疫情近期明顯升溫。圖為今年大陸「五一」連假期間，澳門議事亭前地擠滿來自各地的遊客。（新華社）

澳門近期新冠疫情再起，澳門應變協調中心20日表示，17至19日澳門共計新增1,911例新冠確診患者。為提高當地民眾警覺，澳門目前已調整新冠感染患者的監測機制，且自20日起改為每日公布疫情數字。

據澳門應變協調中心指出，最新數據顯示，澳門19日新增551例新冠確診病例。其中1人需住院治療，目前確診者中沒有死亡個案，17日及18日新增確診者分別為702例和658例。

澳門應變中心稱，數據顯示澳門正處於新冠病毒感染周期性高峰期，但病毒致病力不高，疫情也未對醫療系統和社會運作造成明顯影響。

但鑑於近日疫情再起，為提高當地民眾警覺，澳門政府17日起已調整新冠病例的監測機制，並宣布20日起改為每日公布確診數。

另，香港新增確診者近期也出現一波高峰。香港醫衛局長盧寵茂日前稱，預估感染人數每日新增病例數逾1萬人。香港醫管局主席范鴻齡20日透露，19日有2,700名新冠病人在公立醫院住院治療，但大部分屬輕症，平均住院時間僅4.8天，有信心可應付此次疫情。

不過，隨著確診數字可能繼續上升，范鴻齡指出，香港醫管局緊急應變指揮中心近日已恢復24小時運作，以監察香港疫情狀態。

香港政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅認為，疫情在接下來四周內會步入平穩期。孔繁毅稱，目前mRNA新冠疫苗對Omicron BA.2 and BA.5仍有效，但仍需針對XBB變種病毒研發疫苗，預計年底可供給香港民眾。

另，深圳市疾控中心的監測數據顯示，「五一」假期過後，當地的新冠確診個案數同樣呈上升趨勢。確診個案中輕型佔98.0%，未見重型與危重型。

深圳市疾控中心傳防所長張振表示，當前深圳的新冠疫情形勢總體平穩，處於散發狀態。疫情可能會有小幅回升，但與去年12月相比，流行強度大幅降低，發生規模性疫情可能性不大。

深圳市疾控中心監測顯示，目前主要的流行變異株為XBB系列變異株，從大陸全國及全球的研究數據來看，XBB系列變異株的致病力並無明顯變化。

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