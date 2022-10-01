【專家之眼】從大陸兵變謠傳談追謠闢謠

上週從22日開始在網際空間開始傳出有關中國大陸兵變傳聞，但是由於整個謠傳內容，在各項資訊要素上，程度離奇到難以令人置信，因此儘管透過社交軟體帳戶流傳甚廣，但卻始終未曾獲得任何國家主流媒體青睞，自始至終從未獲得重視與報導，最後在中國大陸領導人習近平率領政治局常委公開露面後，所有謠傳嘎然而止，終於結束此場在網際空間上演之荒唐鬧劇。

此等謠傳始於中文社交網路帳戶，其中內容大體上是描述中國大陸發生兵變，習近平已遭軟禁，並且聲稱原北部戰區司令員李橋銘上將，已被軍事政變集團推舉暫代國家主席職務。同時更聲稱共產黨黨內元老出面主導政局穩定，並管制相關民用航空運輸活動。

許多網路資訊真偽分析專業人士事後判斷，前述謠傳情節係基於中國大陸在謠傳浮現前下列數項情態所致，其中包括李橋銘在離任北部戰區司令員後，媒體未曾發布過其新任職務；其次就是高齡105歲之黨內元老宋平，日前曾公開呼籲習近平必須「堅守改革開放」，同時傳聞多個國內航班突然在毫無理由下遭到取消，最後再加上習近平自9月16日自烏茲別克返國後就未公開露面。

因此在有人刻意將前述傳聞與訊息加以串聯，並賦予各種渲染想像詮釋後，最後就導向中國大陸發生兵變謠傳。不過由於從中文社交軟體帳戶將資訊轉往英文社交網路帳戶過程中，轉傳時被加上指稱解放軍車自河北省懷來縣駛往北京之影像資料，因此讓整個傳聞又開始添加讓其看起來更為可信之佐證資訊。

不過由於轉傳資訊人士本身政治立場相當明顯，儘管其自稱為媒體工作者，但與當事者經常搭配合作之媒體，更是因為與特定宗教關係密切，其信譽評價早就相當不堪，更被西方主流媒體列入不敢領教名單內，因此前述資訊開始轉化成英文資訊流傳後，除前述旗幟鮮明特定媒體外，幾乎毫無任何像樣媒體願意立即轉發此等傳聞，多半都是暫時壓下，等候大陸官方媒體證實後再做處理。

後來由於諸多新聞資訊查證網站發現，發布前述資訊之中文社交媒體帳戶網址都位於特定國家，完全都不在中國大陸境內，而且在發送此等資訊前，幾乎毫無任何活動跡象，因此開始追查其所在位置，並且將追查網址所在地資訊加以公布，才讓各方開始起疑，最後很快就被各方指認出此項中國大陸兵變謠傳，根本就是子虛烏有，而且整個佈局手法粗糙操作水準低劣，再對照中國大陸後續發布領導高層活動訊息，就讓謠傳馬上不攻自破。

從本項謠傳各方追謠闢謠過程中，吾人認識到主流媒體與相關機構應當是運用西方政治傳播學者拉斯維爾所倡議政治溝通傳播分析模式架構(Lasswell's model of communication)，分別自其所列出五個要項：誰說、說什麼、透過何種管道、對誰說以及產生何種效果，分別就訊息來源合理程度、其內容可靠度、傳播管道可信度、其預定聽眾或讀者為何以及期望產生何種回應，採取多管齊下手法，很快就能夠查個水落石出。

其實就中國大陸目前各項大眾媒體與社交軟體資訊傳播規模與程度來說，假若真是發生此種政治突發事件，恐怕絕對是紙也包不住火。所以當初查證資訊者，率先就是比對中國大陸民用航班活動狀況，透過公開資訊很快就先拆解掉架設此項謠傳之重要基礎，隨後就是查證中國大陸高層領導者之活動跡象，立刻就發現數位政治局常委亦在正常從事各項公務活動，對外公開行程並無特別異常現象；因此馬上就可提出結論，說起來確實是沒有亂走冤枉路。

不過讓人憂心的是仍有多位在中國大陸政治研究分析上享有盛名之西方圈內人士，仍然透過各種管道在查證前述謠傳，從其查證內容與所問問題，吾人足以反向推論出其研究功力高低水準與深入程度，在相當程度上確實是有點讓人憂心。總而言之，就中國大陸目前面臨中共二十大政治情勢發展節點前，浮現出此種走調音符，其實是否代表某些人將內心渴望與期待，無端投射到此種荒誕謠傳上，所以才會甘心被騙到團團轉，這或許才是吾人最值得深思關鍵所在。

最後還是要忍不住指出，假若專門研究中國大陸政治情勢與社會發展專家，居然無法立即判斷出此等訊息並不可信，而且會淪落到沉不住氣必須對外查詢與探問，其實真是項嚴重警訊。假若西方國家政治高層所仰賴之政策智囊與謀士，對於中國大陸政情發展變化分析研判水準只有此等能耐，確實是會讓人感到歐美各國對於中國大陸所採政策，有無盲人騎瞎馬隱憂存在呢？誤解有時是源自無能，或許真是所言不假！