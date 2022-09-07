【專家之眼】看懂中共20大 兩岸新挑戰的開始

中國共產黨成立於1921年，至今也已執政73年，始終換人不換黨，並以黨領政，將於今年10月16日召開第20屆全國黨員代表大會，而開會日期的確認，表示人事與政策底定。而中共的中心思想，從「馬列毛鄧」，到江澤民的「三個代表」與胡錦濤的「科學發展觀」，以至於「習近平思想」，確實也不斷在演進。

目前中共總共有9600萬黨員，此乃地表最大的人民團體。現已選出2300位黨代表準備開會，此中央委員會是中共的最高權力機關，此次照例將選出約200位中央委員以及約160位候補委員，還有25位政治局委員(副國級黨與國家領導人)及7位常委(正國級)與總書記，以建立新一代中共的領導班子。但自1982年以來，因先前的政治紛亂，中共取消單一領導的黨主席制，改採集體領導的總書記制。

綜觀中共最高領導人的產生方式，不以直選而採層層行政檢驗模式，確實獨具一格。自22歲大學畢業後加入黨政工作，從基層鄉鎮起步直至省市，但必須在50歲左右，要具備2個(一窮一富)省或直轄市領導的資歷，比如擔任市委書記或省長。

若一切表現良好，將會調到中央機關來管理全國性事務，比如擔任部長或副總理，一任之後55歲時再升為國家副主席，屆時不但可以觀摩如何接任大位，同時開始接觸國際事務。在一任副主席5年之後約60歲接任國家主席，此時地方、全國與國際事務的經驗俱足。

上任之後，若能逐步確實掌握軍隊（槍桿子）、文宣（筆桿子）、政法（刀把子）與金融（錢袋子），當可穩定政權。這大略是從胡錦濤(2002)至習近平2012年上任以來的接班模式，但因2018年修憲，習近平破例將會進入國家主席的第三任期，以新華社及相關報導分析，習近平繼續領導已無懸念。

目前，中共中央政治局常委都有「七上八下」的潛規則，也就是67歲上68歲下，如今7常委的排名如下：1習近平(69，總書記)、 2李克強(67，總理) 、3栗戰書(72，人大委員長) 、4汪洋(67，政協主席)、5王滬寧(67，中央書記處書記)、 6趙樂際(65，中央紀委)、7韓正(68，第一副總理)。

值得注意的是，不在此名單上王岐山(74)的職位。在5年前自常委的職位退下之後，他就以陽春黨員的身分擔任國家副主席，黨內無任何職務，但排名僅次於七位政治局常委並享受其政治待遇，此乃習近平刻意不設接班人的安排。如今若栗戰書(72)循例接任，則習近平的真正接班人還要至少再等五年。

依照個人評估，汪洋(67)接任總理的呼聲最高，人大可能由李克強(67)接任，而出自上海幫的韓正(68)可能主掌政協，以便讓這些現任常委都再上一層樓並留任。在新任常委方面，上海市委書記李強(63)有可能取代趙樂際，因為上海的地位重要，習近平心腹中辦主任丁薛祥(60)接任三朝元老王滬寧，主掌理論與思想，國務院排名第三的副總理胡春華(61)年輕優秀又屬團派，可能接韓正而成為第一副總理，形成常委三上三下的新局面。

此次黨代會將確認上述這些黨職的安排，至於國家的公職，比如國家主席與總理等，還要等到明(2023)年三月的全國人大通過任命才能確認，屆時也才能算是大陸新的黨國機器正式開始運作。其中特別值得注意的是，在此次的黨代會中，習近平將會提出對台灣的新政策，估計是繼日前白皮書之後，將強調統一後的新情勢，這也將是兩岸新挑戰的開始。