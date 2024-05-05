基隆嶼看最美富貴、鼻頭角 資深導覽員：年輕人怕這關

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，4月1日開放登島旅遊後，每天限1200人總量管制，很受歡迎。沿步道登頂可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀。有十餘年導覽資歷的張玉秀老師揭基隆嶼的神秘面紗。她說，登頂後可以遙望台灣頭最美麗的稜線富貴角、鼻頭角、基隆山，但因很陡峭，對年輕人是一大挑戰。

基隆市政府「基隆Podcast」節目主持人余治明昨邀資深張玉秀老師，介紹島上的民間信仰與登島攻略，並分享自己親身的帶團故事。

張玉秀說，根據家中長輩口耳相傳，基隆嶼早在日治時期已有軍隊在上面駐防，甚至在日本人來之前，漁民會將基隆嶼作為暫時休憩的停靠點，還有人會採集紫菜。另漁民選在能夠遮風擋雨的海蝕洞，供奉土地公，保佑漁獲豐收、出海平安，是島上信仰中心。

張玉秀提到，基隆嶼登頂的最後一哩路，往往是最困難的，海拔最高處雖然只有182公尺，路途卻很陡峭，曾有身強體壯的年輕遊客，沿著階梯一路往上走，走到一處涼亭後，便不再想往上登頂，並說到「我不是被累打敗，而是被熱給打敗」。

張玉秀表示，登頂後可以遙望臺灣頭美麗的稜線，一邊是富貴角，一邊是鼻頭角，還有東北角最高的基隆山，能見度好的天候，北面還能看見彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的北方三島。

余治明說，考量天候和海況等因素，基隆嶼每日嚴格控制登島人數，歡迎遊客前來探索生態寶藏及獨特地形，體驗大自然的鬼斧神工。

今年開放至10月31日，有21艘船舶申請登島，主要在八斗子碧砂、基隆港小艇碼頭、外木山、八尺門及望海巷漁港都可登船出發，遊客可至基隆旅遊網點選「基隆嶼觀光預約平台」查詢登島資訊、預約。